Štrajk zamestnancov metra skomplikoval dopravu v Londýne

Autor: SITA , dnes 13:11

LONDÝN 9. januára (WebNoviny.sk) - Štrajk zamestnancov londýnskeho metra skomplikoval v pondelok život miliónom Britov, ktorí cestujú do práce podzemnou dráhou.V dôsledku 24-hodinového štrajku bolo v čase raňajšej dopravnej špičky mimo prevádzky viacero liniek metra prechádzajúcich centrom Londýna. Na ďalších linkách vlaky premávali len sporadicky. Mnoho ľudí tak muselo ísť do práce peši alebo cestovať v preplnených autobusoch, iní sa radšej rozhodli pracovať z domu.Mestský dopravný podnik Transport for London (TfL) spresnil, že prevádzka metra bude výrazne obmedzená až do dnešného večera. Štrajk zamestnancov metra ochromil aj linky metra premávajúce z terminálov na londýnskom letisku Heathrow a z hlavných londýnskych železničných staníc.Odborári protestujú proti znižovaniu počtu pracovných miest a tiež proti zatváraniu viacerých predajní cestovných lístkov, čo podľa nich môže viesť k ohrozeniu bezpečnosti cestujúcich. Londýnske metro využívajú v bežný pracovný deň milióny cestujúcich.