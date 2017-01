Izrael podľa premiéra čelí novému typu útoku osamelých vlkov

Autor: SITA, dnes 17:26

Vodič kamiónu vo veľkej rýchlosti zámerne zišiel z cesty a narazil do skupiny ľudí Foto: SITA/AP

Umiestnenie betónových zábran na autobusových zastávkach

Izrael nevydá rodine telo útočníka

TEL AVIV 9. januára (WebNoviny.sk) - Víkendový smrtiaci útok nákladným autom vo východnom Jeruzaleme bol "", povedal izraelský premiér Benjamin Netanjahu.," povedal Netanjahu v nemocnici, kde navštívil vojakov zranených pri tomto útoku. Dodal, že Izrael robí opatrenia, aby bol v budúcnosti na podobné akcie pripravený. Informoval o tom izraelský rozhlas.Útočník zabil štyroch mladých ľudí vo veku niečo vyše 20 rokov - tri ženy a jedného muža -, keď s nákladným autom narazil do skupiny vojakov vystupujúcich z autobusu. Očakáva sa, že všetky obete v pondelok pochovajú.Páchateľ súčasne zranil 17 vojakov, z ktorých jeden je vo vážnom stave. Hospitalizovaných je ich naďalej spolu päť.Jedným z konkrétnych opatrení, ako zabrániť podobným útokom, bude umiestnenie betónových zábran na autobusových zastávkach v Predjordánsku a v Jeruzaleme, povedal Netanjahu.V Jeruzaleme začali budovať takéto ochranné zábrany už v decembri 2015 po útoku autom na ľudí na zastávke, pripomenuli noviny Times of Israel. Netanjahu tiež povedal, že pri podobných útokoch pomáhajú rýchle reakcie civilistov a vojakov, aby sa zabránilo ďalším škodám. Pochválil pritom viacerých vojakov a dôstojníka bezpečnostných síl za ich reakcie v nedeľu.Bezpečnostný kabinet izraelskej vlády rozhodol v nedeľu večer o sérii trestnoprávnych opatrení vrátane možnosti administratívne zadržať sympatizantov Islamského štátu, napísali noviny Times of Israel. Rozhodol tiež, že nevydá rodine telo útočníka a že čo najrýchlejšie zbúra jeho domov.Izraelská polícia zatkla po nedeľňajšom útoku deväť ľudí, päť z nich boli rodinní príslušníci útočníka.Zo zverejneného videozáznamu vyplýva, že vodič nákladného auta vo veľkej rýchlosti zámerne zišiel z cesty a narazil do skupiny vojakov vystupujúcich z autobusu. Následne sa auto na priľahlej ceste niekoľkokrát otočilo okolo svojej osi a potom ešte raz zacúvalo na miesto, kde po prvom nájazde zostali ležať mŕtvi a zranení. Páchateľa zastrelili na mieste činu.