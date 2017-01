Had sa dostal do lietadla Emirates v Dubaji, zrušili let

Autor: SITA, dnes 17:48

Foto: ilustračné, SITA/AP

DUBAJ 9. januára (WebNoviny.sk) - Keď sa americký herec Samuel L. Jackson minulý mesiac objavil v populárnej blízkovýchodnej destinácii Dubaj, bolo naozaj len otázkou času, kedy sa objaví aj had v lietadle.Letecká spoločnosť Emirates so sídlom v Dubaji oznámila, že jeden z jej letov z ománskej metropoly Muskat do Dubaja bol v predchádzajúci deň zrušený, lebo v nákladnom priestore zbadali plaziaceho sa hada. Pasažieri ešte na palubu Boeingu 777 nenastúpili.Aerolínie uviedli, že hada nakoniec chytili a lietadlo je už opäť v prevádzke.Jackson, ktorý hral hlavnú úlohu v trileri Hady v lietadle z roku 2006, bol minulý mesiac na návšteve Dubaja, kde na tamojšom Medzinárodnom filmovom festivale prevzal cenu za celoživotný prínos.Had sa vynoril aj vlani v novembri z hornej priehradky na príručnú batožinu v lietadle spoločnosti Aeroméxico, keď sa práve nachádzalo nad Mexikom.Dubaj patrí do federácie siedmich emirátov s názvom Spojené arabské emiráty (SAE), ktorých susedom je tiež Omán.