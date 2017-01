Rusko je už unavené z obvinení USA, hakerské útoky odmieta

Autor: SITA, dnes 18:04

Ruský prezident Vladimir Putin mal nariadiť kybernetické útoky na e-maily členov Demokratickej strany so zámerom poškodiť Trumpovu rivalku Hillary Clintonovú a ovplyvniť voľby.

Foto: ilustračné, thinkstock

MOSKVA 9. januára (WebNoviny.sk) - Obvinenia zo strany Spojených štátov, že Rusko viedlo hakerskú kampaň zameranú na ovplyvnenie výsledkov novembrových volieb nového amerického prezidenta, pripomínajú podľa Moskvy "".Pred novinármi to uviedol kremeľský hovorca Dmitrij Peskov, ktorý dodal, že Moskva je už z podobných obvinení unavená, pričom správu amerických tajných služieb označil za nepodloženú. Ide o prvú oficiálnu reakciu Ruska odvtedy, čo predmetnú správu dostal v piatok do rúk novozvolený prezident USA Donald Trump.Odtajnená verzia správy obsahuje obvinenia, že ruský prezident Vladimir Putin nariadil kybernetické útoky na e-maily členov Demokratickej strany so zámerom poškodiť Trumpovu rivalku Hillary Clintonovú a ovplyvniť voľby.Peskov vyhlásil, že Rusko "". "," povedal Peskov, ktorého cituje stanica BBC.Výraz "" použil v rovnakom kontexte minulý týždeň aj Trump v rozhovore pre denník The New York Times s cieľom bagatelizovať obvinenia z ruského hakerstva. Tieto zámery opakovane odmieta už od začiatku novembra, keď zvíťazil vo voľbách. Za 45. prezidenta USA bude inaugurovaný 20. januára.