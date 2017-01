Zomrel novinár Ari Rath, bývalý šéfredaktor Jerusalem Postu

Autor: SITA, dnes 18:41

Foto: ilustračné, SITA/AP

VIEDEŇ 13. januára (WebNoviny.sk) - Vo veku 92 rokov zomrel v piatok vo Viedni prestížny rakúsky novinár a spisovateľ Ari Rath, bývalý šéfredaktor denníka Jerusalem Post, ktorý sa dlhodobo zasadzoval za mierové spolunažívanie Izraelčanov s Palestínčanmi.Ari Rath, celým menom Arnold Rath, sa narodil v roku 1925 v židovskej rodine vo Viedni. Pred holokaustom sa mu vo veku 13 rokov, tesne po anexii Rakúska nacistickým Nemeckom, podarilo pomocou špeciálneho transportu pre židovské deti ujsť do Palestíny.Pre denník Jerusalem Post začal Rath písať v roku 1957 a jeho šéfredaktorom sa stal koncom 70. rokov. Na tomto poste následne pôsobil viac ako desaťročie. Aj neskôr v žurnalistickej kariére pokračoval, pričom písal do rôznych medzinárodne uznávaných periodík.Bol zástancom vzájomného dialógu pri riešení minulých aj budúcich konfliktov, vďaka čomu získal aj viaceré prestížne ocenenia vrátane najvyššieho nemeckého vyznamenania - Spolkového kríža za zásluhy. Medzi Rathových priateľov patrili aj také známe osobnosti ako bývalý izraelský prezident Šimon Peres či niekdajší zavraždený izraelský premiér Jicchak Rabin.Väčšinu svojho života - od 13 až do 82 rokov - strávil Rath v Izraeli, z čoho až 16 rokov žil v tzv. kibuci. Často však navštevoval Európu aj Spojené štáty a vo svojej kariére nabral doslova druhý dych po tom, ako sa v roku 2007 vrátil žiť do Rakúska. Následne začal namiesto angličtiny a hebrejčiny písať výhradne po nemecky, približuje Jerusalem Post. O svojom živote neskôr v nemčine napísal autobiografiu s názvom Ari znamená lev, ktorá vyšla v roku 2012.