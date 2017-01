Sneženie ochromilo Chorvátsko aj Slovinsko, uzatvárali cesty

Autor: SITA, dnes 19:10

Chorvátsko uzavrelo štátne hranice pre nákladné vozidlá s hmotnosťou nad 7,5 tony a od vodičov osobných vozidiel vyžaduje, aby mali k dispozícii snehové reťaze.

Foto: ilustračné, SITA/AP

ZÁHREB/ĽUBĽANA 13. januára (WebNoviny.sk) - Sneženie v piatok spôsobilo značné problémy v doprave nielen v Chorvátsku, ale aj Slovinsku. Z oboch krajín hlásili mnoho dopravných nehôd.Snehové zrážky zasiahli v Slovinsku najskôr sever a severovýchod krajiny, avšak v priebehu dňa sa presunuli aj na juh. Meteorológovia hovoria o 20-30 centimetroch nového snehu. V okolí Mariboru i Celje museli uzavrieť viacero cestných komunikácií.Návalu čelili aj nemocnice, pretože na šmykľavých chodníkoch došlo k úrazom značného počtu občanov. Iba na urgentnej traumatológii v Ľubľane museli ošetriť okolo 200 ľudí so zlomeninami alebo inými zdravotnými problémami.V Chorvátsku platí pre Istriu, Severnú Dalmáciu a horskú oblasť Lika na západe krajiny najvyšší stupeň pohotovosti, o niečo nižší stupeň je v platnosti v Záhrebe a ešte nižší na východe krajiny. Polícia bola však aj v tejto krajine nútená uzavrieť viacero komunikácií, dokonca i diaľničných úsekov. Úrady súčasne odporučili občanom, aby radšej zostali doma a odložili cesty, pokiaľ je to možné.Chorvátsko uzavrelo štátne hranice pre nákladné vozidlá s hmotnosťou nad 7,5 tony a od vodičov osobných vozidiel vyžaduje, aby mali k dispozícii snehové reťaze, respektíve zimné pneumatiky. Extrémy počasia v tomto regióne by sa podľa prognózy meteorológov mali počas víkendu dočasne zmierniť, avšak už od pondelka treba rátať s ďalšími zrážkami a teplotami pod bodom mrazu.