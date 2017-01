Video: Turecké lietadlo sa zrútilo na dedinu v Kirgizsku

Autor: SITA , včera 07:09, aktualizované: včera 17:16

Lietadlo spoločnosti Turkish Airlines malo mať v Biškeku medzipristátie na ceste z Hongkongu do Istanbulu.

Lietadlo sa zrútilo pri pristávaní za zlej viditeľnosti. Foto: SITA/AP

Lietadlo smerovalo z Hongkongu do Biškeku

V čase pristávania bola na letisku Manas hmla

BIŠKEK 16. januára (WebNoviny.sk) - Blízko kirgizského hlavného mesta Biškek sa v pondelok zrútilo lietadlo typu Boeing 747 tureckej nákladnej leteckej spoločnosti ACT. Havária pri medzinárodnom letisku Manas severne od Biškeku si podľa údajov kirgizského ministerstva pre mimoriadne situácie vyžiadala najmenej 37 mŕtvych. Tlačová agentúra RIA Novosti spresnila, že identifikovať sa podarilo zatiaľ 17 obetí. Kirgizský prezident Almazbek Atambajev vyhlásil na utorok deň štátneho smútku.Na mieste pádu tureckého nákladného lietadla sa našla aj prvá z dvoch z tzv. čiernych skriniek. Nájdený záznamník hlasov v pilotnej kabíne zaslali do Moskvy, kde sa podrobí analýze. Pátranie po druhom záznamníku s technickými údajmi o lete pokračuje, informovala RIA Novosti.Prípad vyšetruje komisia zriadená kirgizskou vládou, ku ktorej sa v utorok pridajú aj špecialisti Medzištátneho leteckého výboru (MAK) zriadeného v roku 1991 členmi Spoločenstva nezávislých štátov. Svoju pomoc pri vyšetrovaní nešťastia ponúklo aj Turecko.Podľa zdrojov z kirgizskej vlády je možnou príčinou zrútenia sa lietadla na obytnú štvrť chyba pilota. Kirgizské ministerstvo pre mimoriadne situácie medzitým potvrdilo, že v čase pristávania bola na letisku Manas hmla, stav počasia však podľa neho nebol kritický.Havarované lietadlo patrilo tureckej leteckej spoločnosti ACT Airlines. Posádku lietadla tvorili podľa tureckých zdrojov štyri osoby.Lietadlo smerujúce z Hongkongu do Biškeku havarovalo v okolí cieľového letiska približne o 07.20 h miestneho času (02.20 h SEČ). Ruská tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na zdroje v Kirgizsku uviedla, že stroj pravdepodobne minul pristávaciu dráhu a narazil do obytných domov tvoriacich osadu pri letisku.Zničených bolo približne 15 budov a väčšinu obetí tvoria miestni obyvatelia. Medzi mŕtvymi je aj najmenej šesť detí. Pätnásť ľudí vrátane šiestich detí hospitalizovali s rôznymi zraneniami.Spoločnosť ACT Airlines uvádza, že havarované lietadlo bolo vyrobené v roku 2003. Kirgizský minister dopravy podľa TASS vyhlásil, že zatiaľ sa nepodarilo zistiť, či minulo dráhuTurecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu po pondelňajšej havárii zatelefonoval kirgizskému rezortnému partnerovi Erlanovi Abdyldajevovi, aby mu vyjadril svoju sústrasť, informoval Čavušoglov úrad v Ankare.Sociálna sieť Facebook po leteckom nešťastí neďaleko Biškeku aktivovala funkciu, ktorou je možné ubezpečiť blízkych, že osoba nachádzajúca sa v krízovej oblasti je v poriadku.