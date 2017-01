Na Trumpovu inauguráciu vyzbierali už rekordných 90 miliónov

Autor: SITA, včera 13:29

Predstavitelia inauguračného výboru neposkytli médiám žiadne mená darcov.

Nastupujúci prezident Donald Trump. Foto: SITA/AP

Šeky už vypísalo množstvo korporácií

Náklady odhadujú na 30 miliónov dolárov

WASHINGTON 16. januára (WebNoviny.sk) - Voľby prezidenta majú Spojené štáty už za sebou, ale zbieranie peňazí sa ešte neskončilo.Nastupujúci prezident Donald Trump a jeho spolupracovníci pokračujú v získavaní financií od darcov, ktorí, a tak môžu pomôcť zaplatiť slávnosti súvisiace s inauguráciou 20. januára, ale tiež uhradiť ďalšie náklady spojené so zmenou v prezidentskom úrade. Z vyzbieranej sumy sa zaplatí tiež práca neziskových organizácií, ktoré budú pomáhať zavádzať do praxe Trumpovu agendu.Výbor plánujúci Trumpove inauguračné slávnosti vyzbieral podľa doteraz dostupných informácií najmenej 90 miliónov dolárov a táto rekordná suma môže ešte narásť, uviedol nemenovaný predstaviteľ inauguračného výboru. Suma hravo prekonáva 53 miliónov dolárov, ktoré prezident Barack Obama vyzbieral od súkromných darcov na svoju prvú inauguráciu - Obama vtedy určil prísne obmedzenia pre výšku príspevkov a odmietol tiež peniaze od korporácií aj lobistov.Informácie priniesli koncom minulého týždňa americké médiá vrátane agentúry AP či webovej stránky denníka USA Today.Trumpov inauguračný výbor stanovil hranicu na milión dolárov od jednotlivých darcov a neprijíma finančné dary od registrovaných federálnych lobistov. Šeky už vypísalo množstvo korporácií, tradičných republikánskych darcov a niekoľko demokratov, povedal americkým médiám iný republikán, oboznámený s priebehom získavania peňazí pre inauguráciu Trumpa.Výbor nemusí zverejniť podrobnosti o zbierke peňazí a ich míňaní skôr ako 90 dní po inaugurácii, to je posledný termín.Predstavitelia inauguračného výboru neposkytli médiám žiadne mená darcov. Vo vyhlásení hovorcu výboru Borisa Epshteyna sa uvádzalo, že tím jeVýbor pomáha organizovať a financovať sériu podujatí pri príležitosti výmeny prezidentov, vrátane tradičného poinauguračného slávnostného sprievodu a troch inauguračných plesov, na ktorých sa Trump plánuje zúčastniť.Federálny dištrikt Kolumbia, kde sa nachádza hlavné mesto USA Washington, zatiaľ minul 19 miliónov dolárov, ktoré boli oficiálne vyčlenené na inauguráciu. Starostka Muriel Bowserová uviedla, že podľa jej očakávania náklady dosiahnu 30 miliónov dolárov. Avšak tento rokpovedala Bowserová na tlačovom brífingu o inaugurácii ešte 6. januára.Pokiaľ ide o získavanie súkromných peňazí, stále je v činnosti aj výbor určený na zbierku financií Make America Great Again (Urobme Ameriku opäť veľkou), ktorý Trump založil spolu s dôležitým straníckym orgánom Republikánsky národný výbor (RNC).Výbor sa stará o predaj celej škály pamätných predmetov - v ponuke má napríklad limitovanú edíciu inauguračných chlopňových spôn za 40 dolárov za kus a balenie šiestich ochranných obalov na drinky (koozies) za 20 dolárov, na ktorých je ozdobná číslica "45" na počesť nástupu Donalda Trumpa do úradu 45. prezidenta USA.