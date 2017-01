Barack Obama mal poslednú tlačovú konferenciu ako prezident

Autor: SITA, dnes 08:21

Dosluhujúci americký prezident Barack Obama na svojej poslednej tlačovej konferencii obhajoval omilostenie Chelsea Manningovej, vyjadril sa k jadrovému arzenálu Ruska a obáva sa o dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu.

Barack Obama počas svojej poslednej tlačovej konferencie vo funkcii amerického prezidenta. Washington, 18. január 2017. Foto: SITA/AP

Jadrový arzenál Ruska

Riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu

WASHINGTON 19. januára (WebNoviny.sk) - Americká transgenderová informátorka Chelsea Manningová, odsúdená za zverejnenie tajných dokumentov, si už odpykalaUviedol to na svojej poslednej tlačovej konferencii odchádzajúci prezident USA Barack Obama. Podľa neho by si však ľudia nemali myslieť, že sa vyhnú trestu, ak budú zverejňovať zásadné tajné informácie.Biely dom v utorok oznámil, že Obama zaradil Manningovú (29), odsúdenú v roku 2013 na 35 rokov väzenia za zverejnenie tajných dokumentov stránke WikiLeaks, na zoznam medzi 273 osôb, ktorým udelil milosť alebo zmiernil trest., ktorá bola predtým známa ako vojak Bradley Manning, tak prepustia z väzenia 17. mája.Novozvolený prezident USA Donald Trump by sa mal podľa Obamu po svojom nástupe do funkcie pokúsiť presvedčiť Rusko, aby znížilo svoj jadrový arzenál. Obama pripomenul, že sa pokúšal rokovať o znížení jadrového arzenálu s Vladimirom Putinom, ale že ruský prezident v tomto smere neprejavil ochotu.Obama taktiež vyzval budúcu administratívu USA, aby išla príkladom a bránila veľkým krajinámmenšie. Zavedenie sankcií voči Rusku po jeho vpáde na Ukrajinu je podľa Obamu, ktorú musia Spojené štáty hrať pri obhajovaní a posilňovaní základných práv vo svete.Obama sa obáva, že príležitosť na dvojštátne riešenie v rámci izraelsko-palestínskeho konfliktu môže pominúť. Uviedol, že nezablokovanie decembrovej rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorá odsudzuje izraelské osídľovanie aktivity na palestínskych územiach, bolo zo strany USA vyslaním signálu židovskému štátu, že situácia čoraz viac znemožňuje dvojštátne riešenie konfliktu.Avšak novozvolený prezident USA Donald Trump kritizoval krok Spojených štátov, ktoré sa zdržali hlasovania, čím umožnili prijatie rezolúcie. Trump vyzval Izrael, aby, kým sa on v januári riadne neujme funkcie. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa Trumpovi za vyjadrenépoďakoval.Obama ale v stredu varoval, že zásadné zmeny v prístupe USA k tejto problematike je potrebné starostlivo zvážiť.