Nákladiak sa zrazil so školským autobusom, zahynulo 24 detí

Autor: SITA , dnes 09:21

Deti vo veku tri až 12 rokov chodili do školy v meste Etah. Záchranári stále pracujú na vyslobodení niekoľkých detí uviaznutých vo vraku autobusu.

Rýchlo idúci nákladiak narazil do autobusu čelne pri nízkej viditeľnosti. Foto: ilustračné, SITA/AP

LAKHNAÚ 19. januára (WebNoviny.sk) - Nákladné auto naložené pieskom sa vo štvrtok skoro ráno zrazilo so školským autobusom v severoindickom štáte Uttarpradéš, zahynulo najmenej 24 malých detí. Informovala o tom polícia.Pri zrážke utrpeli zranenia najmenej dve desiatky ďalších detí. Rýchlo idúci nákladiak narazil do autobusu čelne pri nízkej viditeľnosti v dôsledku hmly, dodali najvyšší predstavitelia polície v Uttarpradéši.Deti vo veku tri až 12 rokov chodili do školy v meste Etah. Záchranári stále pracujú na vyslobodení niekoľkých detí uviaznutých vo vraku autobusu. Úrady štátneho školstva pre vlnu mrazivého počasia nariadili zatvorenie všetkých škôl v danom okrese a polícia bude teraz preverovať, prečo uvedená škola zostala otvorená.Indický premiér Naréndra Módí napísal na Twitteri kondolenciu:Nehody na indických cestách sú bežné, pričom najčastejšie sú na vine bezohľadná jazda, zle udržiavané komunikácie a zastarané vozidlá.