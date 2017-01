Video: V Teheráne spadla výšková budova, zahynulo 30 hasičov

Autor: SITA, dnes 15:01

Požiar v budove postavenej začiatkom 60. rokov minulého storočia vypukol ráno okolo 08.00 h, jeho príčina však nie je zatiaľ známa.

Horiaca výšková budova v Teheráne sa zrútila práve v čase, keď proti plameňom bojovalo množstvo hasičov. Foto: SITA/AP

V čase výstavby bola najvyššia v meste

Plamene dostali pod kontrolu, budova ale spadla

TEHERÁN 19. januára (WebNoviny.sk) - Pri zrútení horiacej ikonickej výškovej budovy Plasco v iránskej metropole Teherán zahynulo vo štvrtok najmenej 30 hasičov. Informovala o tom iránska štátna televízia Press TV bez uvedenia zdroja.Budova so 17 poschodiami bola pripojená k mnohoposchodovému nákupnému centru s átriom a do tyrkysova sfarbenými fontánami. Zranenia utrpelo pri požiari a následnom zrútení stavby celkovo 75 ľudí - 30 civilistov a 45 hasičov, uviedla agentúra AP. Požiar v budove postavenej začiatkom 60. rokov minulého storočia vypukol ráno okolo 08.00 h, jeho príčina však nie je zatiaľ známa.Budovu dal postaviť iránsky židovský podnikateľ Habib Elghanian a nazval ju podľa svojej firmy vyrábajúcej plasty. V čase výstavby bola najvyššou budovou v meste. Podnikateľa súdili pre obvinenia vrátane špionáže a popravili ho niekoľko mesiacov po Islamskej revolúcii v roku 1979, keď sa dostal k moci súčasný režim. Táto situácia prinútila mnohých príslušníkov židovskej komunity v Iráne ujsť z krajiny.Horiaca výšková budova v Teheráne sa zrútila práve v čase, keď proti plameňom bojovalo množstvo hasičov. Podľa televízie Press TV zostali pod troskami uviaznutí mnohí ľudia. Polícia v okolí tejto 17-poschodovej stavby, ktorá patrila medzi prvé výškové budovy v iránskom hlavnom meste, zablokovala ulice. Hovorca protipožiarneho zboru Džalál Málekí povedal pre štátnu televíziu, že na požiar hlásený okolo 08.00 h zareagovalo desať hasičských staníc.Plamene síce hasiči dostali po niekoľkých hodinách pod kontrolu, ale budova sa následne zrútila, čo trvalo iba pár sekúnd. Zrútenie dokonca vysielala naživo televízia, ktorá priniesla aj interview s novinárom na mieste nešťastia.Televízia priniesla tiež zábery, ako sa zrútila najprv časť budovy a nebezpečne sa zosunula do blízkosti hasiča, stojaceho na rebríku a striekajúceho vodu na oheň. Nad miestom sa vznášal hustý dym a okolostojaci ľudia od žiaľu nariekali.