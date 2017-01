Turecko schválilo zmeny ústavy, posilnia moc Erdogana

Autor: SITA, dnes 11:44

Kritici zmeny ústavy označujú za snahu legislatívne ukotviť nadmerné právomoci v rukách prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Foto: SITA/AP

ANKARA 21. januára (WebNoviny.sk) - Turecký parlament v noci na sobotu definitívne odhlasoval zmeny v ústave, ktoré presadzuje vládnuca Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) s cieľom zaviesť v krajine prezidentský systém vlády. Rozhodnutie v prospech ústavnej reformy teraz musia potvrdiť občania v referende, ktoré sa očakáva na jar tohto roka. V záverečnom hlasovaní 550-členného parlamentu podporilo navrhované zmeny 339 zo 488 prítomných poslancov.Ďalších 142 hlasovalo proti, päť hlasovacích lístkov bolo prázdnych a dva boli označené za neplatné. Potrebnú trojpätinovú väčšinu sa podarilo dosiahnuť s pomocou poslancov opozičnej ultranacionalistickej Strany národného hnutia (MHP).Turecký premiér Binali Yildirim výsledok hlasovania privítal s tým, že teraz "dostávajú slovo" občania.Podľa predstaviteľov AKP sa má referendum o zmenách v ústave uskutočniť najskôr 26. marca a najneskôr v polovici apríla. Zavádzanie samotných zmien je naplánované postupne do konca roka 2019. Parlament predtým schvaľoval jednotlivo znenie všetkých 18 článkov ústavy, ktoré AKP zaradila do svojho reformného balíka.Vášnivá rozprava v uplynulých týždňoch opakovane prerástla do potýčok medzi poslancami. Predstavitelia AKP argumentujú, že silný prezidentský úrad je potrebný na posilnenie a stabilizovanie Turecka v čase, keď čelí rôznym hrozbám terorizmu. Kritici zmeny ústavy označujú za snahu legislatívne ukotviť nadmerné právomoci v rukách prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.