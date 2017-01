Nástup Trumpa vyvolal vo svete nadšenie i znepokojenie

Autor: SITA, dnes 15:56

Medzi prvými reakciami z Európy boli vyjadrenia predstaviteľov euroskeptických strán v Británii a Nemecku.

Nový americký prezident Donald Trump s manželkou Melaniou. Foto: SITA/AP

Farage prišiel priamo do Washingtonu

Rusko nástup Trumpa víta

WASHINGTON/BERLÍN 21. januára (Webnoviny.sk) - Inaugurácia nového prezidenta USA Donalda Trumpa mala v piatok široký ohlas v zahraničí, kde politici, ale aj bežní obyvatelia dávali najavo svoje sympatie či nedôveru. Medzi prvými reakciami z Európy boli vyjadrenia predstaviteľov euroskeptických strán v Británii a Nemecku.Bývalý predseda Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP), europoslanec Nigel Farage ocenilinauguračný prejav Trumpa, ktorý si prišiel vypočuť priamo do Washingtonu.Lídri euroskeptickej Alternatívy pre Nemecko (AfD) Frauke Petryová a Jörg Meuthen v blahoprajnom telegrame vyjadriliz nástupu Trumpa, ktorý podľa nich výrazne zmení doterajšie smerovanie USA. Nová politika Washingtonu by mala spočívať v "nezasahovaní, riešeniach a poriadku".Politička nemeckej strany Zelených Katrin Göringová-Eckardtová skritizovala Trumpov inauguračný prejav, pričom ho zhodnotila akonapísala na sieti Twitter.Koordinátor nemeckého ministerstva zahraničných vecí pre transatlantické vzťahy Jürgen Hardt po Trumpovom piatkovom prejave varoval pred rizikom spojeným z politikou izolácie. V rozhovore pre denník Welt vyjadril znepokojenie nad TrumpovouNemecký vicekancelár Sigmar Gabriel takisto varoval pred podceňovaním Trumpovejrétoriky a vyjadril presvedčenie, že odpoveďou Európy by mala byť jej väčšia súdržnosť. Počas inauguračných ceremónií vo Washingtone demonštrovalo pri berlínskej Brandenburskej bráne proti Trumpovi približne 850 ľudí. Odporcovia Trumpa vyšli v piatok aj do ulíc iných európskych metropol vrátane Bruselu a Londýna.Litovská prezidentka Dalia Grybauskaité reagovala na Trumpovo uvedenie do funkcie varovaním, žeVo svojom príspevku na Twitteri však dodala, že. Litva neskrýva obavy o svoju bezpečnosť v súvislosti s pokračujúcim konfliktom na Ukrajine a v uplynulých dňoch uzavrela bilaterálnu zmluvu o spolupráci s USA v oblasti obrany.Podľa predsedu zahraničného výboru hornej komory ruského parlamentu Konstantina Kosačeva položil Trumpov inauguračný prejav základ pre budúce dobré vzťahy medzi Washingtonom a Moskvou.Nástup Trumpa, ktorý deklaroval záujem naprávať vzťahy s Ruskom, privítal aj ruský premiér Dmitrij Medvedev, pričom vo svojom príspevku na sieti Facebook vyjadril nádej, žeTrumpovi medzitým zablahoželali k uvedeniu do funkcie mexický prezident Enrique Peňa Nieto, egyptský líder Abdal Fattáh Sísí, ale aj pápež František. Ten vo svojom posolstve uviedol, že sa modlí za to, aby sa Trump riadil pri svojich rozhodnutiach, a to v období, keďKanadský premiér Justin Trudeau krátko po Trumpovej inaugurácii vydal vyhlásenie, v ktorom poukázal na silné hospodárske väzby medzi Kanadou a USA. Tento zástanca liberalizácie svetového obchodu tak zrejme narážal na možné nezhody ohľadne dohody o zóne voľného obchodu NAFTA, ktorá zahŕňa USA, Kanadu a Mexiko. Trump v rámci svojej predvolebnej kampane vyhlasoval, že chce túto dohodu nanovo prerokovať alebo dokonca od nej odstúpiť.začal svoj príhovor na stretnutí popredných predstaviteľov európskych pravicovo-populistických strán v nemeckom meste Koblenz líder holandskej Strany slobody (PVV) Geert Wilders.pokračoval.Líderka francúzskeho Národného frontu (FN) Marine le Penová vo svojom prejave rovnako rok 2017 označila za