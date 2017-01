Mayová má problém, Brexit musí schváliť parlament

Autor: SITA, dnes 11:24, aktualizované: dnes 13:27

Predseda najvyššieho súdu David Neuberger oznámil, že tento krok odhlasovala väčšina z 11 členov súdu.

Britská premiérka Theresa Mayová. Foto: archívne, SITA/AP

Podnet na súd podala podnikateľka vo finančníctve

Návrh sa možno bude snažiť pozdržať Snemovňa lordov

LONDÝN 24. januára (WebNoviny.sk) - Britský najvyšší súd v utorok rozhodol, že vláda premiérky Theresy Mayovej musí získať súhlas parlamentu, kým spustí proces odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie, teda tzv. brexit. To môže prípadne oddialiť premiérkin plán začať rokovania s EÚ o brexite koncom marca.Rozhodnutie súdu donucuje vládu, aby predložila príslušný návrh zákona v parlamente - to poskytuje politikom orientovaným na EÚ šancu, že zmäkčia podmienky odchodu Spojeného kráľovstva z Únie.Aktivisti kampane za odchod namietajú proti verdiktu súdu a tvrdia, že parlament by nemal mať moc zvrátiť vôľu voličov, ktorí vo vlaňajšom referende 23. júna rozhodli o brexite, čiže odchode Británie z 28-člennej Únie.Mayová chcela pri aktivovaní článku č. 50 Lisabonskej zmluvy, ktorý spúšťa dva roky trvajúce oficiálne rokovania s EÚ o brexite, využiť stáročia starú právomoc, známu ako kráľovská výsada. Táto právomoc - tradične prináležiaca panovníkovi - povoľuje robiť rozhodnutia o zmluvách a ďalších záležitostiach bez hlasovania parlamentu.vyhlásil predseda najvyššieho súdu David Neuberger.dodal Neuberger.Tento prípad bol považovaný za najdôležitejšiu ústavnú kauzu za celú generáciu a objasňuje, kto má konečnú právomoc v britskom systéme vládnutia: premiérka a jej kabinet, alebo parlament. Podnet na súd podala podnikateľka vo finančníctve Gina Millerová, aby donútila vládu najprv žiadať parlament o schválenie brexitu a až potom aktivovala článok 50 Lisabonskej zmluvy, ktorým sa spúšťa proces rokovaní o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ.Odchod z EÚ zmení základné práva občanov a toto nemožno urobiť bez hlasovania zákonodarcov, argumentovala Millerová. Mayová tvrdila, že výsledok referenda jej dáva mandát vyviesť Britániu z 28-člennej Únie a že diskusia o detailoch jej stratégie s parlamentom by oslabila rokovaciu pozíciu vlády.Dnešné rozhodnutie najvyššieho súdu neznamená, že Británia zostane v EÚ. Avšak môže proces odchodu oddialiť.vyhlásil Philip Souta, predstaviteľ právnickej firmy Clifford Chance so sídlom v Londýne. "Parlament je stále názorovo rozdelený a výsledok rokovaní je stále nejasný"Prehra v Snemovni lordov nezastaví uskutočnenie brexitu, ale môže ho odsunúť do polovice roka 2020," povedal Souta. Millerová argumentovala, že cieľom v tomto súdnom prípade nebolo zablokovať brexit. Naopak, išlo o, že kabinet môže mať nadvládu nad parlamentom.Predseda najvyššieho súdu David Neuberger ešte spresnil, že verdikt odhlasovala väčšina z 11 členov súdu, a to v pomere 8 ku 3. Súd tiež jednomyseľne rozhodol, že brexit nie je nutné prekonzultovať so Škótskom, Walesom a Severným Írskom.Britský generálny prokurátor Jeremy Wright, ktorého Mayová postavila do čela svojho právnického tímu bojujúceho proti žalobe na súde, oznámil, že vláda je verdiktom súdu sklamaná, ale vyhovie rozhodnutiu a ešte v priebehu dneška poskytne v parlamente vyhlásenie.