Súd zradil ľud, zmaril demokraciu, reagujú Briti na brexit

Autor: SITA, dnes 17:59

Britský najvyšší súd v utorok rozhodol o tom, že vláda premiérky Theresy Mayovej musí získať súhlas parlamentu, kým spustí proces odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

Do rozhodnutia britského súdu sa obuli viaceré osobnosti. Foto: SITA/AP

LONDÝN 24. januára (WebNoviny.sk) - Britský najvyšší súd v utorok rozhodol, že vláda premiérky Theresy Mayovej musí získať súhlas parlamentu, kým spustí proces odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie, teda tzv. brexit.Najvyšší súdny orgán Spojeného kráľovstva zamietol argument vlády, že premiérka Mayová môže jednoducho využiť svoje výkonné právomoci známe akona aktivovanie článku 50 Lisabonskej zmluvy a začať dvojročné rokovania o odchode.