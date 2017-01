Merkelovú nakoniec vyzve Schulz, bude volebným lídrom SPD

Autor: SITA, dnes 15:43

Bývalý predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz. Foto: archívne, SITA/AP

BERLÍN 25. januára (WebNoviny.sk) - Bývalý predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz sa v stredu v nemeckom parlamente predstavil ako kandidát svojej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) na post spolkového kancelára.Schulz sa tak stal hlavným vyzývateľom kancelárky Angely Merkelovej vo všeobecných voľbách, ktoré sa v Nemecku uskutočnia 24. septembra. Schulz je tým správnym kandidátom, ktorý sa môže postaviť líderke Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Merkelovej, pretože, uviedol šéf parlamentnej skupiny SPD Thomas Opperman.Predseda SPD Sigmar Gabriel v utorok potvrdil, že sa vo všeobecných voľbách nebude uchádzať o post nemeckého kancelára. Gabriel má záujem o funkciu nemeckého ministra zahraničných vecí. Post šéfa rezortu diplomacie mu uvoľní sociálny demokrat Frank-Walter Steinmeier, ktorého by s najväčšou pravdepodobnosťou mali v prezidentských voľbách 12. februára vybrať za novú hlavu štátu.Z prieskumu, ktorý v stredu zverejnil inštitút Forsa, vyplynulo, že SPD by volilo 21 percent opýtaných, pričom CDU by svoj hlas dalo 27 percent respondentov. Obe strany sú v súčasnej vláde koaličnými partnermi. Krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorej popularitu živí migračná kríza v Nemecku a Európe, ako aj rastúce xenofóbne nálady medzi Európanmi, by si podľa tohto prieskumu zabezpečila 12 percent hlasov.