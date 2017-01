Krajina bez hraníc nie je podľa Trumpa krajinou

Autor: SITA, včera 07:18, aktualizované: včera 21:45

Donald Trump sľúbil, že výstavbou pohraničnej bariéry pri Mexiku sa ušetria tisícky životov, milióny pracovných miest a miliardy dolárov.

Donald Trump podpísal dva výnosy týkajúce sa výstavby bezpečnostného múru na hranici USA s Mexikom a nelegálnej imigrácie. Washington, 25. január 2017. Foto: SITA/AP

Podľa Trumpa sa ušetria tisícky životov

Viac peňazí pre agentov pohraničnej stráže

Mexický prezident zrušil návštevu

Múr bude stáť12-15 miliárd dolárov

WASHINGTON 26. januára (WebNoviny.sk) - Krajina bez hraníc nie je krajinou, vyhlásil v stredu americký prezident Donald Trump na pôde ministerstva pre vnútornú bezpečnosť krátko po tom, ako tam podpísal dva výnosy týkajúce sa výstavby bezpečnostného múru na hranici USA s Mexikom a nelegálnej imigrácie.Trump sľúbil, že výstavbou pohraničnej bariéry pri Mexiku sa ušetria tisícky životov, milióny pracovných miest a miliardy dolárov.povedal. Šéf Bieleho domu tiež počas prejavu adresovaného pohraničným agentom a ďalším zamestnancom rezortu vnútornej bezpečnosti prisľúbil zvýšenie rozpočtu pre imigračných úradníkov.Podpisom uvedených nariadení podľa nehozískavajú Spojené štáty nazad kontrolu nad svojimi hranicami. Trump ďalej vyhlásil, že jeho vláda bude spoločne s Mexikom pracovať na zlepšení bezpečnosti a ekonomických príležitostí oboch krajín.Pašovanie drog sa podľa neho bude riešiť takisto vs Mexikom.povedal Trump a sľúbil dôrazne zakročiť proti osobám, ktoré sa zdržiavajú v USA ilegálne. Prezident tiež v predchádzajúcom rozhovore pre stanicu ABC News vyjadril presvedčenie, že donucovacie metódy sú podľa nehoPrvý z podpísaných prezidentských výnosov umožní výstavbu, povedal v stredu ešte pred podpisovaním na tlačovom brífingu v Bielom dome prezidentov hovorca Sean Spicer. Toto nariadenie tiež ráta s posilnením financovania agentov pohraničnej stráže, rozšírením priestorov na zadržiavanie ilegálnych migrantov a zaisťuje deportácie osôb.Druhý výnos sa týka orgánov zasahujúcich v prípadoch osôb, ktoré sa zdržiavajú ilegálne na území USA. Nariadením sa končí poskytovanie peňazí z federálneho rozpočtu tzv. azylovým mestám alebo štátom, ktoré odmietajú uplatňovať imigračné zákony a stíhať ilegálnych prisťahovalcov.Mexický prezident Enrique Peňa Nieto zrušil návštevu Washingtonu plánovanú na budúci utorok. S touto skutočnosťou už oboznámil Biely dom, oznámila vo štvrtok jeho kancelária. Trump predtým vyhlásil, že Peňa Nieto by nemal cestovať do USA, ak bude Mexiko naďalej odmietať pokryť náklady na múr, ktorý chce nový šéf Bieleho domu vybudovať na južnej hranici Spojených štátov s Mexikom.argumentoval Trump. Ak preto nie je Mexiko ochotné platiť za tentomúr, bolo by lepšie zrušiť nadchádzajúce stretnutie, uzavrel. Mexický líder ešte v stredu večer vyhlásil, že odmieta rozhodnutie Trumpa postaviť múr na americko-mexickej hranici, a zopakoval, že jeho krajina za tento múr nebude platiť. Reagoval tak na Trumpov stredajší podpis príslušného výkonného nariadenia.Už termín podpísania dekrétu o hraničnom múre vnímali v Mexiku ako urážku, pretože práve v tom čase začínali mexickí ministri zahraničných vecí a hospodárstva, Luis Videgaray a Ildefonso Guajardo, vo Washingtone rozhovory o budúcnosti vzťahov medzi oboma krajinami po nástupe novej vlády USA.Vláda amerického prezidentas mexickým prezidentom Enriquem Peňom Nietom aj po tom, ako vo štvrtok zrušil plánovanú návštevu Washingtonu. Vyhlásil to vo štvrtok hovorca Bieleho domu Sean Spicer.Spicer dodal, že nová vláda USAMúr pozdĺž 3200-kilometrovej hranice USA s Mexikom, ktorého výstavbu nariadil Trump, má zastaviť prílev ilegálnych prisťahovalcov, ako aj obchodovanie s drogami. Prezident USA predpokladá, že výstavba tejto bariéry sa začne už v najbližších mesiacoch a Mexiko ju Američanom spätnePredseda Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Paul Ryan vo štvrtok uviedol, že výstavba múru na bude stáť 12-15 miliárd dolárov. Kongres na ňu podľa Ryana do jesene nájde tieto finančné prostriedky. Republikán Ryan sa vyjadril pred novinármi vo Filadelfii, kde sa koná pravidelná výročná schôdzka kongresmanov Republikánskej strany.Faktom podľa Ryana je, že Kongres zazaplatí. To, či bude táto suma súčasťou deficitu alebo Kongres nájde iný spôsob financovania nákladov, odmietol šéf snemovne komentovať.