Trump: Chicago je ako vojnová zóna, pomôcť by mohli federáli

Autor: SITA, dnes 06:57

Rok 2016 poznačila v Chicagu najvyššia miera násilia za uplynulé takmer dve desaťročia.

Nový prezident USA Donald Trump. Foto: archívne, SITA/AP

WASHINGTON 28. januára (WebNoviny.sk) - Nový prezident USA Donald Trump prirovnal vysokú mieru násilnej kriminality v Chigagu k situácii vo vojnových zónach a vyhlásil, že v prípade nutnosti vyšle do tohto veľkomesta federálnych agentov, aby pomohli tamojšej polícii.povedal Trump v rozhovore pre televíznu stanicu ABC News. Násilie v tejto metropole amerického Stredozápadu je podľa neho horšie akoRok 2016 poznačila v Chicagu najvyššia miera násilia za uplynulé takmer dve desaťročia. Chicagska polícia v priebehu vlaňajška zaznamenala 762 vrážd, ako aj 3550 prípadov streľby s celkovo 4331 obeťami. Vysoká miera násilnej kriminality je spájaná s rozšírenosťou nelegálnych zbraní, pôsobením zločineckých gangov a sociálnymi problémami obyvateľov.Podľa Trumpa je pre Chicagododal v zrejmej narážke na miestne orgány.Ešte v utorok večer Trump napísal na sieti Twitter, že pošle do Chicaga, ak si mesto samo neporadí soNespomenul však nijaké podrobnosti o tom, akú podobu by mohla mať takáto intervencia.Vrchný inšpektor chicagskej polície Eddie Johnson na to zareagoval vyhlásením, že v rámci boja proti násiliu budespolupracovať s federálnymi orgánmi.