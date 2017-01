Žena opísala chvíle hrôzy pod lavínou, ktorá zasypala hotel

Autor: SITA, dnes 12:40

Horský hotel Rigopiano zmietla lavína, zahynulo 29 ľudí. Foto: ANSA via AP

Obrazom: Hotel v Taliansku pochovala lavína

GIULIANOVA 25. januára (WebNoviny.sk) - Žena, ktorá prežila pád lavíny na stredotaliansky horský hotel Rigopiano , povedala, že až po svojej záchrane sa dozvedela, že bola pochovaná pod tonami snehu. Giorgia Galassiová sa podľa svojich slov snažila zvládnuť hodiny temnoty bez náznaku záchrany a myslela si pritom, že je v hoteli uväznená po jednom z mnohých zemetrasení, ktoré postihli v posledných mesiacoch stredné Taliansko.Pre tlačovú agentúru Associated Press (AP) v dome svojich rodičov povedala, že by si nikdy nepomyslela, že za tú skazu okolo nej v hoteli Rigopiano môže lavína.uviedla Talianka.dodala.Galassiová a jej priateľ Vincenzo Forti patrili k 11 ľuďom, ktorých po lavíne z 18. januára vytiahli živých. Záchranári už našli aj telá posledných štyroch nezvestných osôb, celkový počet obetí na životoch dosiahol číslo 29.Dvojica opísala svoje utrpenie v obývačke Galassiovej rodičov v meste Giulianova na pobreží Jadranského mora. Partneri vyhlásili, že boli vydesení, ale vedeli, že budú v poriadku, lebo na uhasenie smädu mali sneh.vysvetlila žena.Podľa jej slov počuli záchranárov prvýkrát okolo 11.00 h v piatok 20. januára - takmer dva dni po páde lavíny, keď sa rozprávali s jednou návštevníčkou hotela, ktorá bola neďaleko uväznená pod snehom spolu so svojím synom.opísala situáciu Galassiová. A dodala: