Tínedžerka útočila v Hannoveri v mene IS, dostala šesť rokov

Autor: SITA, dnes 14:10

Útok sa odohral vlani vo februári a policajt pri ňom utrpel život ohrozujúce zranenia krku.

Tínedžerka nožom na zeleninu pri osobnej kontrole na železničnej stanici v Hannoveri poranila 34-ročného príslušníka polície. Foto: ilustračné, SITA/AP

BERLÍN 26. januára (WebNoviny.sk) - Nemecký súd vo štvrtok na šesť rokov odňatia slobody odsúdil 16-ročné dievča, ktorého útok na policajta prokuratúra vyhodnotila ako prvý nariadený extrémistickou organizáciou Islamský štát (IS) na území Nemecka.Tínedžerka, identifikovaná ako Safia S, mala 15 rokov, keď nožom na zeleninu pri osobnej kontrole na železničnej stanici v Hannoveri poranila 34-ročného príslušníka polície. Útok sa odohral vlani vo februári a policajt pri ňom utrpel život ohrozujúce zranenia krku.Vyšetrovaním sa zistilo, že tínedžerka si najneskôr v novembri roku 2015 "osvojila radikálnu džihádistickú ideológiu" Islamského štátu a udržiavala prostredníctvom internetu aj kontakt s jedným z džihádistov v Sýrii. Vlani v januári odcestovala do Turecka, aby sa pripojila k džihádistom z IS v Sýrii. Jej matka sa však zasadila o to, aby sa vrátila naspäť do Nemecka.Dievča sa ešte v Istanbule nechalo presvedčiť džihádistami, aby v Nemecku spáchalo "martýrsku operáciu". Na sklonku februára sa preto vybrala na železničnú stanicu v Hannoveri, kde neočakávane bodla policajta nožom do krku.