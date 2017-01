Ukrajinská vláda pripravuje reintegráciu Krymu a Donbasu

Autor: SITA , dnes 14:43

Medzi navrhovanými opatreniami je napríklad ponuka administratívnych služieb obyvateľom Donbasu, diaľkové štúdium na ukrajinských školách, organizovanie športových podujatí a obnovenie infraštruktúry na vysielanie televízie a rozhlasu.

Znepriatelené strany sa dohodli už na viacerých prímeriach, žiadne z nich však dlho nevydržalo. Foto: SITA/AP

KYJEV 26. januára (WebNoviny.sk) - Ukrajinská vláda rozpracúva dokument o reintegrácii Krymského polostrova, informoval vo štvrtok v Kyjeve minister pre záležitosti dočasne okupovaných území a vnútorných presídlencov Vadym Černyš.Podľa agentúry RIA Novosti ukrajinská vláda v polovici januára schválila aj plán reintegrácie oblastí Donbasu, ktoré vláda v Kyjeve tiež nemá pod kontrolou. Medzi navrhovanými opatreniami je napríklad ponuka administratívnych služieb obyvateľom Donbasu, diaľkové štúdium na ukrajinských školách, organizovanie športových podujatí a obnovenie infraštruktúry na vysielanie televízie a rozhlasu. Černyš dodal, že vláda momentálne pracuje na podobnom dokumente, ktorý sa bude týkať Krymu.Vláda ho mieni predložiť na diskusiu verejnosti i zahraničným partnerom Ukrajiny, spresnil Černyš s tým, že práca na dokumente by sa mala skončiť do mesiaca. Krymský polostrov je od jari roku 2014 subjektom Ruskej federácie, a to na základe referenda, ktoré Ukrajina ani Západ neuznali. Za odtrhnutie autonómnej republiky od Ukrajiny v referende hlasovalo vyše 95 percent voličov. Tento vývoj viedol proruské sily v Donbase k posilneniu snáh o odtrhnutie sa od Kyjeva.Na základe referend tam vyhlásili nezávislé ľudové republiky, ktoré Ukrajina a Západ tiež neuznávajú. Tieto separatistické tendencie v Donbase sa Kyjev snažil zastaviť spustením protiteroristickej operácie (ATO) vládnych síl. Následné boje na východe Ukrajiny si vyžiadali vyše 9000 obetí na životoch. Znepriatelené strany sa dohodli na viacerých prímeriach, žiadne z nich však dlho nevydržalo. Zo zodpovednosti za obnovenie bojov sa zakaždým znepriatelené strany obviňovali navzájom.