Schulz dobehol Merkelovú, má rovnakú podporu ako ona

Autor: SITA, dnes 15:42

Merkelovú podporil rovnaký počet voličov ako Schulza. Foto: SITA/AP

BERLÍN 26. januára (WebNoviny.sk) - Volebný líder nemeckých sociálnych demokratov Martin Schulz má rovnakú podporu verejnosti ako konzervatívna kancelárka Angela Merkelová. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v noci na štvrtok zverejnila nemecká televízia ARD.Podľa prieskumu, ktorý v stredu vykonal berlínsky inštitút Infratest dimap, by Schulza i Merkelovú podporil rovnaký počet voličov (41 percent), ak by o novom nemeckom kancelárovi hlasovali priamo občania. Oproti predchádzajúcemu prieskumu z vlaňajšieho septembra si Schulz polepšil o päť percentuálnych bodov, zatiaľ čo Merkelová stratila dve percentá. Najnovší prieskum bol zverejnený len osem mesiacov pred voľbami do nemeckého spolkového parlamentu, ktoré sa budú konať 24. septembra.Angela Merkelová sa bude v septembrových voľbách uchádzať už o štvrtý mandát vo funkcií nemeckej kancelárky. Jej hlavným vyzývateľom bude zrejme práve Martin Schulz ako volebný líder Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). Schulz len nedávno skončil vo funkcií predsedu Európskeho parlamentu, ktorú zastával päť rokov.