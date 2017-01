Britskí poslanci rozhodnú o brexite do dvoch týždňov

Autor: SITA, dnes 17:25

Očakáva sa, že k návrhu zákona, ktorý má dva odseky, budú podané desiatky pozmeňovacích návrhov.

Foto: ilustračné, Thinkstock

LONDÝN 26. januára (WebNoviny.sk) - Britskí zákonodarcovia budú do dvoch týždňov hlasovať o návrhu zákona k spusteniu rokovaní Spojeného kráľovstva a Európskej únie o brexite. Informáciu vo štvrtok oznámili, keď vláda predkladala v parlamente legislatívny návrh potrebný na oficiálne spustenie procesu brexitu, teda odchodu ostrovnej krajiny z EÚ.Poslanci Dolnej snemovne majú o návrhu zákona, ktorý má menej ako 150 slov, diskutovať od budúceho týždňa. Následne budú 8. februára hlasovať o tom, či bude článok 50 Lisabonskej zmluvy aktivovaný a či sa tak môže začať proces odchodu Británie z Únie. Návrh zákona musí schváliť aj horná komora britského parlamentu, Snemovňa lordov, k čomu podľa predstáv vlády musí dôjsť dostatočne včas na to, aby sa stihol dodržať konečný termín stanovený premiérkou Theresou Mayovou na odštartovanie procesu brexitu do 31. marca.Očakáva sa však, že k návrhu zákona, ktorý má dva odseky, budú podané desiatky pozmeňovacích návrhov - veď len Škótska národná strana už skôr oznámila, že ich predloží 50. Poslanec Chuka Umunna, šéf kampane Vote Leave Watch obhajujúcej splnenie prísľubov politikov ohľadom brexitu, obvinil vo štvrtok vládu zo snahyzákonodarcov v Dolnej snemovni, keď im vyčlenila len tri dni na diskusiu o návrhu zákona.Keďže vládni konzervatívci majú v Dolnej snemovni väčšinu, podľa očakávania návrh zákona hladko schvália.Snemovňa lordov je názorovo rôznorodejšia a nepredvídateľnejšia. Konzervatívci tam nemajú väčšinu, ale členovia tejto snemovne ako nevolení zákonodarcovia riskujú, že ich obvinia z marenia vôle ľudu, ak sa pokúsia o zablokovanie príslušného zákona.