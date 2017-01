Obytným domom vo Viedni otriasol výbuch, časť budovy spadla

Autor: SITA, včera 20:36

K explózii plynu došlo presne v čase, keď do jedného z bytov vchádzali exekútor so zámočníkom.

Foto: ilustračné, SITA/Michal Burza

VIEDEŇ 26. januára (WebNoviny.sk) - Pri výbuchu v obytnom dome v rakúskom hlavnom meste Viedeň prišiel o život 64-ročný správca domu. Oznámila to vo štvrtok polícia s tým, že ďalších 12 osôb vrátane 13-ročného dievčaťa utrpelo zranenia. Bezprostredne po výbuchu vypukol v dome požiar a budova sa čiastočne zrútila.K explózii plynu došlo presne v čase, keď do jedného z bytov vchádzali exekútor so zámočníkom.vysvetlil hovorca polície. Obaja muži utrpeli vážne zranenia. Zranenia utrpel aj 55-ročný nájomca bytu, ktorého hospitalizovali a podvečer zatkli na základe podozrenia, že explóziu vyvolal zámerne.Nemenovaný muž bol v tomto byte nahlásený od roku 1983 a už vyše roka neplatil nájomné. Majiteľ ho preto vyzval, aby byt opustil.Explózia spôsobila veľké škody v dome, ale aj na okolitých budovách. Hasiči preventívne evakuovali blízke budovy, obyvatelia sa nateraz nemôžu vrátiť do svojich bytov a majú sa zdržiavať na iných miestach. Škody na majetku hlásili tiež neďaleké zariadenia či majitelia áut.