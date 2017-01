Mayová: Briti a USA majú príležitosť stáť spolu opäť na čele

Autor: SITA, dnes 07:12

Britská premiérka Theresa Mayová sa stane prvou svetovou líderkou, ktorá sa stretne s nedávno inaugurovaným šéfom Bieleho domu.

Theresa Mayová na stretnutí republikánskych kongresmanov vo Filadelfii. Foto: SITA/AP

Stretne sa s Trumpom ako prvá

Daruje mu škótsku misu "dôvery"

WASHINGTON 27. januára (WebNoviny.sk) - Spojené štáty a Británia majú zodpovednosť obnoviť svojpre novú éru a mohli by byť znovuvyhlásila vo štvrtok britská premiérka Theresa Mayová. Premiérka to povedala na stretnutí republikánskych kongresmanov, ktoré sa konalo vo Filadelfii. Mayová sa v piatok po prvý raz stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.dodala predsedníčka britskej vlády.Mayová sa stane prvou svetovou líderkou, ktorá sa stretne s nedávno inaugurovaným šéfom Bieleho domu. Podľa vlastných slov je, že obchodná dohoda medzi USA a Britániou je jednou z Trumpových priorít.Mayová na republikánskom stretnutí ďalej vyhlásila, že Západ by sa mal mať na pozore pred Ruskom, pričom by sa mal pridržiavať prístupuktorý zastával bývalý americký prezident Ronald Reagan.Premiérka takisto označila iránsku jadrovú dohodu za, zatiaľ čo Trump sa vyhráža jej zrušením.Mayová zhodnotila, že inštitúcie ako OSN či NATO, ktoré Trump viac ráz skritizoval ako zastarané, sú stále dôležité. Pripustila však, žeMayová daruje pri príchode do Bieleho domu Trumpovi škótsku misku "dôvery". Informovala o tom spravodajská televízia Sky News. Premiérka odovzdá "quaich", teda škótsku dvojuchú plytkú šálku na pitie, ktorá sa kedysi pokladala za dar na nadviazanie spojenectva medzi rodinnými klanmi v oblasti Škótskej vysočiny na severe Británie.Mayovej dar má odrážať jej nádeje na silný zväzok s novým prezidentom Spojených štátov, ako aj pripomenúť jeho škótsky pôvod. Mayová prinesie Trumpovi takisto darčekový kôš s potravinami, vyprodukovanými vo vidieckom sídle Chequers, kam chodievajú oddychovať premiéri Spojeného kráľovstva. Kôš bude obsahovať jablkovú šťavu a slivkový lekvár z ovocia vypestovaného v záhradách sídla Chequers v anglickom grófstve Buckinghamshire.V darčekovom koši bude dominovať tiež známy Bakewellský koláč - z marmelády, brusníc a bielej čokolády - upečený v sídle Chequers.Quaich (vyslov "kuejk" alebo "kuejch") je odvodený zo slova v škótskej galčine, ktoré znamená miska či šálka, ako uvádzajú predstavitelia premiérkinho úradu. Tento artefakt má pôvod na Škótskej vysočine, kde ho vodcovia klanov udeľovali na znak svojej pohostinnosti.