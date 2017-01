Trump po prvýkrát od nástupu k moci zatelefonuje Putinovi

Autor: SITA, dnes 08:29

Nový americký prezident sľúbil zlepšenie vzťahov s Ruskom.

Americký prezident Donald Trump. Foto: SITA/AP

WASHINGTON 27. januára (WebNoviny.sk) - Telefonický rozhovor medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho americkým partnerom Donaldom Trumpom je naplánovaný na sobotu 28. januára. Pre agentúru TASS to potvrdil v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.Televízia CNN s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa administratívy nového prezidenta USA predtým uviedla, že Putin a Trump by sa mali v sobotu telefonicky spojiť.Pôjde tak o ich prvú konverzáciu od Trumpovho nástupu do úradu. CNN pripomenula, že nový americký prezident sľúbil zlepšenie vzťahov s Ruskom. Vyhlásil, že zruší sankcie, ktoré na Rusko uvalila administratíva exprezidenta Baracka Obamu, ak Moskva pomôže USA v boji proti teroristom.Putin vo svojom novoročnom príhovore vyjadril nádej, že Rusko a USA budú schopnéPodľa šéfa Kremľa sú