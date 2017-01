Trump pozastavil prijímanie utečencov, Zeman jeho krok víta

Autor: SITA, dnes 13:29

Prezident USA Donald Trump. Foto: archívne, SITA/AP

ŽENEVA/WASHINGTON 28. januára (WebNoviny.sk) - Dve agentúry OSN - Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) - vyzvali v sobotu administratívu nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby neprestala ponúkať azyl ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou a prenasledovaním, keďže toto právo zaručuje medzinárodná legislatíva.uvádza sa v spoločnej výzve oboch agentúr sídliacich v Ženeve.Reagovali tak na najnovšie Trumpovo nariadenie, ktorým na štyri mesiace zastavil program prijímania utečencov v Spojených štátoch. Počas najmenej 90 dní sa do USA navyše nedostanú občania krajín, ktoré vyvolávajú obavy v súvislosti s terorizmom. Trojmesačný zákaz sa podľa ministerstva zahraničných vecí vzťahuje na Irak, Sýriu, Irán, Sudán, Líbyu, Somálsko a Jemen.Špecificky je zakázaný vstup do USA sýrskym utečencom, kým sa nerozhodne, či je bezpečné ich prijať - respektíve kým nebude utečenecký program upravený tak, aby sa zabezpečilo, že neohrozia národnú bezpečnosť.IOM a UNHCR sú aj naďalej odhodlané spolupracovať s vládou USA na spoločnom cieli zaručenia bezpečného presídlenia.konštatovali agentúry OSN.Od vlaňajšieho októbra do 20. januára, keď sa Trump stal prezidentom, bolo v rámci programu UNHCR presídlených do USA 29.898 utečencov.Spojené štáty prijali za rozpočtový rok 2016 (október 2015 - september 2016) celkom 84.995 utečencov zo 79 krajín; 72 percent z nich boli ženy a deti, 70 percent pochádzalo iba z piatich krajín: Konžskej demokratickej republiky, Sýrie, Mjanmarska, Iraku a Somálska. V rozpočtovom roku 2017 chcela americká vláda prijať 110.000 utečencov, novým nariadením bol ich počet obmedzený na 50.000.Pražský hrad privítal rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastaviť na 120 dní prijímanie utečencov. Jeho hovorca Jiří Ovčáček v sobotu na Twitteri oznámil, že český prezident Miloš Zeman sa dlhodobo vyjadruje proti prijímaniu moslimských migrantov a terazreagoval Ovčáček podľa webu Novinky.cz na zverejnenie Trumpovho nariadenia.dodal Ovčáček.Iránsky prezident Hasan Rúhání sa vyjadril v sobotu kriticky o nariadení nového šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. Nesúhlasí ani s Trumpovým rozhodnutím postaviť múr na hranici USA s Mexikom.povedal Rúhání a dodal, že cestou k riešeniu sporov je dialóg.Podľa iránskeho prezidenta. K lepšiemu porozumeniu iných kultúr, a tým aj k väčšej tolerancii, prispieva obzvlášť turizmus, upozornil Rúhání. Diplomatické vzťahy medzi Iránom a USA sú prerušené už takmer 40 rokov. Iránske vedenie patrí v súčasnosti medzi úhlavných politických nepriateľov Wahshingtonu.Po islamskej revolúcii z roku 1979 emigrovali milióny Iráncov do USA, predovšetkým do Kalifornie. Mnohí obyvatelia Iránu sa teraz obávajú, že po nástupe Trumpa do prezidentskej funkcie už nebudú môcť navštevovať svojich príbuzných v USA.