Merkelová srší skepticizmom, migranti sú beh na dlhé trate

Autor: SITA, dnes 21:33

Otázka utečencov vnáša napätie do vzťahov Berlína s ďalšími členmi Európskej únie už od začiatku veľkého prílevu migrantov v roku 2015.

Problém s prerozdelením utečencov sa len tak ľahko podľa Merkelovej nevyrieši. Foto: archívne, SITA/AP

BERLÍN 28. januára (WebNoviny.sk) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vníma skepticky nádeje na to, že sa v Európskej únii v krátkodobom horizonte podarí nájsť riešenie problému spravodlivého rozdelenia migračnej záťaže. Táto otázka vnáša napätie do vzťahov Berlína s ďalšími členmi EÚ už od začiatku veľkého prílevu migrantov v roku 2015.povedala Merkelová vo svojom v sobotu zverejnenom týždennom internetovom príhovore v súvislosti s vyhliadkami na prelom na summite lídrov členských štátov EÚ, ktorý sa bude konať budúci piatok (3.2.) na Malte.zdôraznila kancelárka s tým, že by to mohlo zahŕňať prispievanie k zaisťovaniu bezpečnosti hraníc a rozvojovej pomoci.Merkelová dodala, že, čo je aj v záujme utečencov, pretože vlani sa ich viac než 4000 utopilo v Stredozemnom mori, prevažne na ceste z Líbye do Talianska.