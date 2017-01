Cudzinci s trvalým pobytom v USA sa môžu vrátiť

Autor: SITA, dnes 08:50, aktualizované: dnes 12:50

Nariadenia amerického prezidenta Donalda Trumpa zakazovali občanom siedmych krajín s väčšinovým moslimským obyvateľstvom vstup do krajiny.

Američania sú proti zakročeniu vstupu moslimov do krajiny. Foto: SITA/AP

Držitelia zelených kariet dostali špeciálne povolenia

Trumpov zákaz má obmedzenia

Štáty zvažujú právne kroky

WASHINGTON 29. januára (WebNoviny.sk) - Cudzincom s trvalým pobytom v Spojených štátoch, ktorým na základe imigračného nariadenia prezidenta Donalda Trumpa hrozil zákaz návratu do USA, umožnili vstup do krajiny.Novinárov o tom v sobotu neskoro večer informoval nemenovaný predstaviteľ amerického ministerstva pre vnútornú bezpečnosť.Trumpovo nariadenie z piatka 27. januára, ktoré malo platiť 90 dní, zakazovalo občanom siedmich krajín s väčšinovým moslimským obyvateľstvom vstúpiť do USA. To znamenalo, že dokonca aj ľuďom sooprávňujúcou na trvalý pobyt v USA či s inými vízami hrozilo, že ich nepustia naspäť do Spojených štátov.Avšak predstaviteľ ministerstva uviedol, že všetci držitelia zelenej karty zo siedmich krajín, ktorí sa v sobotu snažili vstúpiť na územie USA, dostali nakoniec zvláštne povolenie. K spomínaným siedmim krajinám patria Irak, Sýria, Irán, Sudán, Líbya, Somálsko a Jemen.Podľa tlačovej agentúry AP nie je jasné, či povolenie na vstup dostali aj iní držitelia zelených kariet. Podľa predstaviteľa sa prípady posudzujú jednotlivo.Mimoriadne dočasné pozastavenie zákazu vstupu na územie USA pozastavila americká federálna sudkyňa v New Yorku aj pre tých ľudí, ktorí sa už nachádzajú v USA s platnými vízami. Títo ľudia môžu zostať. Úrady teda nemôžu deportovať ľudí pochádzajúcich z krajín, ktorých sa týkal Trumpov zákaz vstupu. Informovali o tom v nedeľu miestne médiá vrátane spravodajskej stanice CNN.Nariadenie vydala sudkyňa Ann Donnellyová v sobotu večer po tom, čo právnici Americkej únie pre občianske slobody (ACLU) podali na súde žalobu v mene dvoch irackých mužov, ktorých zadržali na letisku Johna F. Kennedyho v New Yorku, ako aj v mene ďalších ľudí zo siedmich prevažne moslimských krajín, ktorých zadržali na letiskách po celej krajine od začiatku platnosti Trumpovho zákazu.Davy protestujúcich pred budovou súdu v newyorskej štvrti Brooklyn prijali verdikt sudkyne s nadšením. Verdikt platí v celých USA. Nariadenie súdu zakazuje príslušníkom americkej pohraničnej stráže vykázať z USA takú osobu, ktorá pricestuje do Spojených štátov s platnými vízami z Iraku, Sýrie, Iránu, Sudánu, Líbye, Somálska a Jemenu. Verdikt sa týka takisto osôb so schválenou žiadosťou o štatút utečenca.Americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť bude toto rozhodnutie rešpektovať. Osoby z týchto krajín, ktoré sa už nachádzajú v Spojených štátoch a majú potrebné dokumenty, nebudú vrátené späť. Všetky nariadenia prezidenta Trumpa sa však budú aj naďalej plniť takým spôsobom, aby bola zaručená, uviedlo ministerstvo v noci na nedeľu.Rezort ďalej konštatoval, že naďalej platí nariadenie zakazujúce počas najmenej 90 dní vstup na územie USA občanom zo spomínaných siedmich krajín. Americká vláda si podľa ministerstva vyhradzuje právo zrušiť víza kedykoľvek to bude nevyhnutné pre zachovanie národnej bezpečnosti.Prezidentské nariadenie označilo ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť za prvý krok na ceste k obnoveniu kontroly nad hranicami USA.uviedlo ďalej vo svojom stanovisku.Viaceré federálne štáty USA zvažujú podniknúť proti Trumpovmu nariadeniu právne kroky. Generálni prokurátori štátov Pensylvánia, Washington a Havaj podľa agentúry Reuters zvažujú, aké žaloby a na akých súdoch by mohli podať.povedal havajský generálny prokurátor Douglas Chin. Nad týmito obmedzeniami vyjadrilo znepokojenie aj Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA).Americký úrad pre clá a ochranu hraníc (CBP) totiž toto združenie informoval, že posádky zo štátov ako sú Irán a Irak nebudú vpustené do USA. Leteckým spoločnostiam to spôsobuje problémy, pretože musia operatívne meniť posádky a nemôžu prepraviť všetkých cestujúcich. Spoločnosti Emirates, Etihad Airways a Qatar Airways na svojich stránkach pasažierov upozorňujú, že ak chcú cestovať do USA, potrebujú povolenie na pobyt (zelenú kartu) alebo diplomatické vízum.