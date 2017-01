Merkelovej vyzývateľ Schulz žiada predvolebný pakt férovosti

Autor: SITA, dnes 18:24

Schulz sa nebude vyhýbať debatám s oponentmi

Merkelová a Schulz s rovnakou podporou verejnosti

BERLÍN 29. januára (WebNoviny.sk) - Kandidát nemeckých sociálnych demokratov na spolkového kancelára Martin Schulz v nedeľu uviedol, že požiada všetky politické strany o súhlas s "paktom férovosti" pre predvolebnú kampaň pred tohtoročnými parlamentnými voľbami. Cieľom je zabrániť invektívam, aké sa objavili v USA počas vlaňajšej kampane.Bývalý predseda Európskeho parlamentu zdôraznil, že sa nebude vyhýbať debatám s politickými oponentmi, avšak falošné správy o kandidátoch, osočovanie a štvanie na sociálnych sieťach musí byť zastavené.povedal Schulz.dodal s tým, že politické výmeny názorov by nemali viesť k sporom, výsmechu, nevraživosti alebo pohŕdaniu.Schulz vystúpil s prejavom na zasadnutí predsedníctva Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) po tom, ako ho jeho členovia jednohlasne nominovali ako kandidáta na post kancelára i nového predsedu strany. Rozhodnutie musí potvrdiť zjazd SPD, ktorý sa bude konať 19. marca.Schulz tak bude v parlamentných voľbách 24. septembra hlavným vyzývateľom kancelárky Angely Merkelovej, líderky Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU), ktorá vládne spoločne s SPD v tzv. veľkej koalícii.Podľa aktuálneho prieskumu berlínskeho inštitútu Infratest dimap má Schulz v súčasnosti rovnakú podporu verejnosti ako Merkelová. Po návrate z európskej do nemeckej politiky však musí voličom ešte bližšie predstaviť svoje vnútropolitické postoje. Samotná SPD by mala svoj volebný program uzavrieť až v máji.