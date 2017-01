Státisíce Britov podpísali petíciu proti návšteve Trumpa

Autor: SITA, včera 20:49

Pod petíciou s názvom 'Zabráňte Donaldovi Trumpovi v štátnej návšteve Spojeného kráľovstva' bolo na webovej stránke britskej vlády do nedele večera viac ako 569 000 podpisov.

LONDÝN 29. januára (WebNoviny.sk) - Státisíce ľudí už podpísali petíciu adresovanú britskej vláde s požiadavkou, aby nového amerického prezidenta Donalda Trumpa nepozývala na oficiálnu návštevu Veľkej Británie.Pod petíciou s názvombolo na webovej stránke britskej vlády k dnešnému večeru viac ako 569 000 podpisov. Britská vláda musí reagovať na petície, ktoré získajú viac ako 10 000 podpisov, a parlament musí zaoberať takýmito žiadosťami, ak ich podpíše viac než 100 000 občanov.Autor petície v zdôvodnení uviedol, že Trumpovi by počas jeho pôsobenia vo funkcii hlavy štátu mali povoliť vstup do Británie, avšak nemal by byť pozvaný na oficiálnu štátnu návštevu, pretože by to spôsobilo nepríjemnosti kráľovnej Alžbete II.píše sa v petícii. Britská premiérka Theresa Mayová sa v piatok stretla s Trumpom vo Washingtone ako prvá zahraničná líderka, ktorá navštívila Biely dom od jeho nástupu do funkcie. Trump prijal pozvanie na štátnu návštevu Británie, ktoré mu Mayová odovzdala v menej kráľovnej.Mayová čelila záplave kritiky zo strany britských politikov, vrátane poslancov vlastnej Konzervatívnej strany, po tom, ako odmietla odsúdiť Trumpov výnos zakazujúci občanom siedmich krajín s prevažne moslimským obyvateľstvom vstup na územie USA. Trump ho podpísal v piatok krátko po stretnutí s britskou premiérkou.Až v noci zo soboty na nedeľu vydala Mayovej kancelária stanovisko, podľa ktorého Británias opatreniami Washingtonu a sama sa nevydá takýmto smerom. Zdôraznila však, že imigračná politika USA je vecou vlády tejto krajiny. Ak Trumpove výnosy ovplyvnia britských občanov, Londýn bude podľa vyhlásenia oficiálne protestovať.Líder opozičných labouristov Jeremy Corbyn vyhlásil, že Mayová