Tisíce ľudí protestovali proti Trumpovmu imigračnému výnosu

Autor: SITA, dnes 08:13, aktualizované: dnes 08:49

Donald Trump zaviedol v piatok 90-dňový zákaz vstupu do USA pre občanov siedmich krajín spájaných s islamským radikalizmom.

Jedna z najväčších nedeľňajších demonštrácií sa konala v Battery Parku na dolnom Manhattane. Zišlo sa na nej zhruba 10 000 ľudí. Foto: SITA/AP

Zadržali a deportovali už stovky ľudí

Protestovalo sa vo viacerých mestách

Kanada ponúkne uviaznutým dočasný pobyt

WASHINGTON 30. januára (WebNoviny.sk) - Desaťtisíce ľudí protestovali v nedeľu proti imigračnému výnosu nového amerického prezidenta Donalda Trumpa v centrách viacerých veľkomiest USA aj na tamojších medzinárodných letiskách.Nedeľňajšia druhá vlna protestov vypukla v New Yorku, Washingtone a Bostone po spontánnych demonštráciách, ktoré už o deň skôr prebehli na viacerých amerických letiskách, kde úrady začali Trumpovo nariadenie vykonávať, približuje agentúra Reuters.Trump zaviedol v piatok 90-dňový zákaz vstupu do USA pre občanov siedmich krajín spájaných s islamským radikalizmom. Na štyri mesiace zároveň pozastavil program prijímania utečencov, aby poskytol príslušným orgánom čas na prehodnotenie bezpečnostných postupov, ako aj počtov prijímaných osôb. Americké úrady následne v súvislosti s dekrétom na letiskách zadržali či priamo z nich deportovali niekoľko stoviek ľudí.Jedna z najväčších nedeľňajších demonštrácií sa konala v Battery Parku na dolnom Manhattane, na dohľad od newyorskej Sochy slobody. Zišlo sa na nej zhruba 10.000 ľudí, ktorí odtiaľ neskôr ďalej pochodovali pred manhattanskú kanceláriu Amerického úradu pre clá a ochranu hraníc (CBP).Tisíce ľudí sa zišli aj na proteste vo Washingtone, na námestí Lafayette, ktoré leží oproti Bielemu domu.zaznievalo v dave. Viacerí zhromaždení stadiaľ pochodovali k neďalekému Trump International Hotel a odtiaľ pred washingtonský Kapitol, kde pokračovali v demonštrácii. Tamojšia polícia odhadla, že pred Kapitol dorazilo približne 8000 ľudí.Približne desaťtisícová demonštrácia sa podľa odhadov jej organizátorov konala aj v Bostone, na námestí Copley. Stovky demonštrantov sa v nedeľu poobede zišli tiež na washingtonskom letisku Dulles International Airport, na letisku Johna F. Kennedyho v New Yorku či na letisku v Los Angeles. Menšia demonštrácia sa konala aj v centre texaského mesta Houston, kde sa na protest proti Trumpovmu nariadeniu zišlo približne 500 ľudí.Kanada ponúkne povolenie na dočasný pobyt ľuďom, ktorým sa vďaka imigračnému výnosu nepodarilo dostať do USA, a uviazli na kanadských letiskách. Oznámil to v nedeľu večer kanadský nový minister pre prisťahovalectvo a zároveň somálsky utečenec Ahmed Hussen.povedal Hussen a dodal, že momentálne na kanadských letiskách žiadna takáto osoba nie je.Minister ďalej uviedol, že predstavitelia Bieleho domu ho uistili o tom, že ľudia s trvalým pobytom v Kanade pochádzajúci z niektorej z krajín, ktorých sa týka Trumpovo nariadenie, na územie USA vstúpiť môžu. Musia však najprv predložiť preukaz dokazujúci, že v Kanade majú trvalý pobyt a zároveň sa americkým úradom preukázať platným cestovným pasom. Do USA majú rovnako stále prístup aj osoby s dvojitým občianstvom vlastniace kanadský pas. Kanadský preukaz trvalého pobytu je ekvivalentom americkej zelenej karty, približuje agentúra AP.