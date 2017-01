Starbucks reaguje na kroky Trumpa, zamestná 10 000 utečencov

Autor: SITA, dnes 11:44

Obchodný reťazec Starbucks uviedol, že 'nebude stáť bokom a mlčať' v čase, keď s každým ďalším krokom novej administratívy USA narastá neistota.

Starbucks pôsobí v 75 krajinách sveta, kde má viac ako 25 000 kaviarní. Foto: SITA/AP

Prísľub amerického sna je spochybnený

Kritika prišla aj z technologického sektora

WASHINGTON 30. januára (WebNoviny.sk) - Americká firma Starbucks, najväčší obchodný reťazec kaviarní na svete, oznámila plán, že v najbližších piatich rokoch mieni v rôznych častiach sveta zamestnať 10.000 ľudí utekajúcich pred vojnou, násilím, prenasledovaním alebo diskrimináciou.Ide o reakciu firmy na kroky nového prezidenta USA Donalda Trumpa v oblasti imigračnej politiky. Výkonný riaditeľ firmy Starbucks Howard Schultz v otvorenom liste svojim zamestnancom napísal, že príslušné Trumpovo nariadenie uňho vyvoláva znepokojenie, smútok, ale aj rozhodnutie konať.uvádza sa v liste. Otvoreným listom chce dať Schultz súčasne najavo, že Starbucksv čase, keď s každým ďalším krokom novej administratívy USA narastá neistota.Schultz dodal, že je v kontakte so zamestnancami, ktorých sa týkajú reštrikcie na vstup na územie USA, ako aj preverovanie osôb pochádzajúcich zo siedmich moslimských krajín - Sýrie, Líbye, Sudánu, Iránu, Iraku, Somálska a Jemenu -, vyplývajúce z Trumpovho nedávneho výnosu. Starbucks pôsobí v 75 krajinách sveta, kde má viac ako 25.000 kaviarní, dodala spravodajská stanica BBC.Nariadenie prezidenta Trumpa zakazujúce občanom siedmich krajín s väčšinovým moslimským obyvateľstvom vstup na územie USA kritizoval v uplynulých dňoch aj americký technologický sektor. Šéfovia koncernov, ktoré sídlia prevažne v kalifornskom Silicon Valley a zamestnávajú mnoho pracovníkov z moslimských krajín, ho označili za nemorálne.Trumpovo volebné víťazstvo technologické firmy prekvapilo. Mnohé počítali s tým, že do Bieleho domu sa dostane jeho vyzývateľka Hillary Clintonová z tábora demokratov, ktorí si so spoločnosťami v Silicon Valley lepšie rozumejú.