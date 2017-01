Maroko sa po vyše 30 rokoch vrátilo do Africkej únie

Autor: SITA, dnes 21:39

ADDIS ABEBA 30. januára (WebNoviny.sk) - Maroko po 33 rokoch znova prijali do Africkej únie (AÚ). Oznámili to diplomatické zdroje na summite AÚ v etiópskom hlavnom meste Addis Abeba.Maroko bolo dosiaľ jedinou africkou krajinou bez členstva v tejto organizácii. Jej predchodkyňu, Organizáciu africkej jednoty (OAU), opustilo v roku 1984, keď uznala nezávislosť Marokom okupovanej Západnej Sahary. Maroko podalo žiadosť o opätovné prijatie do AÚ vlani v nádeji, že toto členstvo prinesie Rabatu diplomatickú výhodu voči hnutiu Polisario, ktoré bojuje za suverenitu Západnej Sahary a umožní mu lobovať proti jej členstvu v AÚ.Veľvyslanec Západnej Sahary v Etiópii a zároveň vyslanec pri AÚ Lamine Baali však vysvetlil, že Maroko bolo opätovne prijaté "". Členstvo relatívne bohatého Maroka v tomto medzinárodnom zoskupení privítalo mnoho členov Africkej únie, ktorá čelí kritike, že je priveľmi závislá od darcovských príspevkov. Určitý odpor prejavili štáty, ktoré podporujú Polisario.Maroko považuje Západnú Saharu za svoju "". OSN sa usiluje o sprostredkovanie referenda o jej nezávislosti, Rabat je však ochotný tejto oblasti bohatej na nerastné suroviny poskytnúť iba vyšší stupeň autonómie. Dlhodobý spor o danú púštnu oblasť prepukol v polovici 70. rokov 20. storočia, keď Maroko prevzalo kontrolu nad väčšinou tohto územia po tom, ako sa z nej stiahla bývalá koloniálna veľmoc Španielsko.Rabat sa v marci minulého roka dostal ohľadom Západnej Sahary taktiež do sporu s OSN, keďže bývalý generálny tajomník Pan Ki-mun použil na opísanie stavu tohto územia slovo "okupácia".