V Donbase zúria boje, Avdijivke hrozí evakuácia

dnes 09:54, aktualizované: dnes 11:12

Obnovenie bojov v Donbase si od víkendu vyžiadalo životy najmenej 10 vojakov ukrajinských ozbrojených síl a desiatky zranených.

Ostreľovanie sa obnovilo v nedeľu, a to na viacerých úsekoch frontu. Foto: ilustračné, SITA/AP

Ostreľovanie sa obnovilo v nedeľu

Avdijivka sa pripravuje na možnú evakuáciu

KYJEV 31. januára (WebNoviny.sk) - Situácia na východe Ukrajiny, kde sa na sklonku uplynulého víkendu obnovili boje medzi ukrajinskými jednotkami a proruskými separatistami, je naďalej napätá. Separatisti aj v utorok ráno zaútočili na pozície vládnych síl, ktorým sa útok podarilo odvrátiť, informovala agentúra Ukrinform.Za posledných 24 hodín prišli o život ďalší najmenej traja vojaci vládnej armády. Ďalších najmenej 20 vojakov utrpelo zranenia. Informovala o tom v utorok tlačová služba ukrajinskej vlády. Obnovenie bojov v tejto časti Donbasu si od víkendu do pondelka vyžiadalo životy najmenej siedmich vojakov ukrajinských ozbrojených síl a najmenej 14 zranených.Ostreľovanie sa obnovilo v nedeľu, a to na viacerých úsekoch frontu. Situácia je stále najhoršia v meste Avdijivka severne od bašty proruských separatistov Doneck, kde počas ostreľovania vládnych pozícií zahynuli spomínaní traja vojaci. Ďalších najmenej 20 ich bolo zranených. Straty na životoch a zranení sú aj v radoch civilistov. Presné počty neboli bezprostredne známe.Velenie vládnej protiteroristickej operácie (ATO) informovalo, že protivník ostreľuje pozície vládnych síl z tankov, mínometov a raketometov i ručných strelných zbraní. V súvislosti s vývojom v Avdijivke ukrajinský prezident Petro Porošenko v pondelok večer prerušil návštevu Nemecka a vracia sa do vlasti. Okrem toho nariadil ministrovi zahraničných vecí Pavlovi Klimkinovi, aby bol v kontakte s členmi Bezpečnostnej rady OSN a Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).Mesto Avdijivka sa pripravuje na možnú evakuáciu obyvateľstva vzhľadom na prerušenie dodávok vody, elektriny a tepla. Informoval o tom na sociálnej sieti Facebook predseda vojensko-civilnej správy Doneckej oblasti Pavlo Žebrivskyj. V Avdijivke vyhlásili výnimočný stav a tamojšie úrady začali rokovať o možnej evakuácii obyvateľov s okolitými mestami a dedinami, uviedol Žebrivskyj. Spresnil, že v priebehu utorka by bolo možné z Avdijivky odviezť až 8000 ľudí.Zariadenia pre deti v danej oblasti môžu okamžite prijať viac ako 1000 detí. Na príjazdových komunikáciách k Avdijivke je v nákladných autách viac ako desať ton potravín. Ozbrojené sily poskytli mestu aj niekoľko poľných kuchýň. Obyvatelia Avdijivky sú od pondelka bez dodávok vody, elektriny a tepla, čo je dôsledkom poškodenia posledného funkčného vedenia privádzajúceho elektrinu do mesta.Boje v Avdijivke sa odohrávajú aj v bezprostrednej blízkosti veľkej koksovne. Jej riaditeľ ešte v pondelok uviedol, že v dôsledku ostreľovania podnikového areálu sa robia prípravy na zastavenie výroby. Proseparatistická tlačová agentúra DNA informovala, že v dôsledku prerušenia dodávok elektrickej energie uviazlo pod zemou viac ako 200 baníkov. Prerušenie dodávky elektriny bolo podľa DNA spôsobené ostreľovaním z pozícií vládnych síl. Podľa ruskej televízie začali banskí záchranári operáciu na presun baníkov na povrch.