Briti omilostili tisícky mužov odsúdených za homosexualitu

LONDÝN 31. januára (WebNoviny.sk) - Britská vláda schválila v utorok zákon, posmrtne udeľujúci milosť tisíckam mužov, ktorí boli v minulosti odsúdení na základe legislatívy umožňujúcej trestanie homosexuality. Tisíckam ďalších odsúdených, ktorí sú stále nažive, nový zákon zároveň umožňuje vymazať takýto záznam z registra trestov.Britské ministerstvo spravodlivosti spresnilo, že omilostenie sa týka mužov, ktorí boli usvedčení z dobrovoľného sexuálneho pomeru s iným mužom, teda z činu vypusteného v Británii z trestného práva pred niekoľkými desiatkami rokov. Podľa štátneho tajomníka Sama Gyimaha, nie je možné úplne odčiniť bolesť, ktorú tieto rozsudky v minulosti spôsobili. Vláda chce prijatím nového zákona tieto krivdy aspoň čiastočne zmierniť.Výzvy na pristúpenie k takémuto kroku sa v Británii stupňovali po tom, ako kráľovná Alžbeta II. udelila v roku 2013 posmrtne milosť vedcovi Alanovi Turingovi. Ten pomohol skrátiť druhú svetovú vojnu vďaka vynálezu umožňujúcemu čítať zašifrované správy nacistov; neskôr ho však súdili za to, že mal sexuálny pomer s iným mužom.Pripravované opatrenie britská vláda avizovala ešte vlani. Mnohí aktivisti za práva sexuálnych menšín rozhodnutie Londýna okamžite nadšene privítali. Niektorí však s nevôľou upozornili na to, že dodnes žijúcim odsúdencom nevymažú záznam z registra automaticky, no budú o to musieť jednotlivo žiadať.