Vo Viedni odsúdili utečencov, ktorí znásilnili mladú ženu

dnes 07:54

Utečenci si pomocou mince otvorili dvere na ženskej toalete, aby so študentkou mali sex, ako sa krátko po zadržaní priznal jeden z nich. Žene nepomohla ani snaha privolať pomoc, násilníci jej upchali ústa a udreli jej hlavu o konštrukciu WC.

Foto: ilustračné, SITA/AP

Odsúdení tresty akceptovali

Vyhostenie Afgancov je otvorenou otázkou

VIEDEŇ 1. februára (WebNoviny.sk) - Troch tínedžerov z Afganistanu, ktorí vlani v apríli znásilnili vo viedenskom Prátri 21-ročnú študentku z Turecka, poslal v utorok Krajinský súd vo Viedni na šesť, respektíve päť rokov za mreže.Obeti, ktorá sa po hospitalizácii vrátila do vlasti a stále trpí postraumatickými problémami, prisúdil odškodné vo výške 24 310 eur. Odsúdení, v čase spáchania zločinu chlapci vo veku 16-17 rokov, tresty akceptovali. Prokurátorka sa k verdiktu súdu zatiaľ nevyjadrila, takže rozsudky ešte nie sú právoplatné.Utečenci si pomocou mince otvorili dvere na ženskej toalete, aby so študentkou, ako sa krátko po zadržaní priznal jeden z nich. Turkyni nepomohla ani snaha privolať pomoc, násilníci jej upchali ústa a udreli jej hlavu o konštrukciu WC.Najmladší z trojice sa na samotnom znásilnení podľa súdneho znalca nepodieľal a vyviazol s päťročným trestom väzenia.Za poľahčujúcu okolnosť považoval súd doterajšiu bezúhonnosť trojice obžalovaných, ktorí sa k svojmu činu priznali. Súd vzal do úvahy aj ťažké pomery, v ktorých Afganci vyrastali, aj ich útek do Európy bez sprievodu rodičov. Za priťažujúcu okolnosť naopak súd považoval opakovanie trestného činu, mimoriadne brutálny postup obžalovaných a fakt, že traja si trúfli na osamelú obeť na toalete.Sudca navyše naznačil, že si nedokáže predstaviť udelenie povolenia na pobyt v Rakúsku trojici po odpykaní trestu. Zdôraznil však, že vyhostenie Afgancov je otvorenou otázkou, ktorej riešenie nie je záležitosťou súdu.