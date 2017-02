Trump nominoval za sudcu Najvyššieho súdu Neila Gorsucha

Autor: SITA, dnes 06:47, aktualizované: dnes 06:56

Neil Gorsuch (49) je najmladším nominantom na post sudcu Najvyššieho súdu USA za vyše štvrť storočie a smerovanie súdu bude možno ovplyvňovať niekoľko desaťročí.

Neil Gorsuch s prezidentom Donaldom Trumpom. Foto: SITA/AP

Trump mal pred sebou obraz Scaliu

Líder demokratov v Senáte vyjadril "vážne pochybnosti"

WASHINGTON 1. februára (WebNoviny.sk) - Prezident USA Donald Trump nominoval v utorok na doživotný post sudcu Najvyššieho súdu konzervatívca Neila Gorsucha (49). Ak ho schváli Senát, Gorsuch zaplní takmer rok prázdne miesto na Najvyššom súde a konzervatívci v ňom tak opäť získajú väčšinu. Gorsuch bude pomáhať robiť rozhodnutia v záležitostiach polarizujúcich americkú spoločnosť, ako sú napríklad interrupcie, regulácia strelných zbraní, trest smrti a náboženské práva.Gorsucha, rodáka z amerického štátu Colorado, čaká zrejme búrlivý priebeh schvaľovania v Senáte, keďže republikáni vlani odmietli pozvať na vypočúvanie nominanta demokratického prezidenta Baracka Obamu, ktorý mal zaplniť prázdne miesto na Najvyššom súde po zosnulom konzervatívnom sudcovi Antoninovi Scaliovi. Ten zomrel vo februári 2016.Zarytý, oddaný konzervatívec Gorsuch je najmladším nominantom na post sudcu Najvyššieho súdu USA za vyše štvrť storočie a smerovanie súdu bude možno ovplyvňovať niekoľko desaťročí. Gursuch je v súčasnosti sudcom na federálnom odvolacom súde so sídlom v Denveri, hlavnom meste štátu Colorado, a jeho súdne právomoci pokrývajú šesť západných štátov USA. Na toto miesto ho v roku 2006 vymenoval republikánsky prezident George W. Bush.Trump v utorok v Bielom dome vyhlásil, že pri rozhodovaní o nominantovi mal pred sebou obraz Scaliu, a keď porovnával jeho názory s Gorsuchovými, zistil, že sú až zarážajúco podobné. Prezident vyjadril nádej, že demokrati a republikáni v Senátea nominanta schvália. Gorsuch jezdôraznil Trump po boku so sudcom a jeho manželkou.dodal Trump a upozornil na jeho skvelý pracovný životopis.vysvetľoval prezident.Gorsuch vyhlásil:Niektorí demokrati v americkom Senáte, ktorý hlasovaním potvrdzuje takýchto nominantov, už oznámili, že sa budú snažiť zablokovať každého Trumpovho nominanta. Líder demokratov Charles Schumer vyjadril v utorok "vážne pochybnosti" o tom, že nominant prezidenta Donalda Trumpa na sudcu Najvyššieho súdu Neil Gorsuch zapadá do hlavného prúdu v súdnictve, ako ho vnímajú demokrati.Schumer uviedol vo vyhlásení, že GorsuchSchumer napísal, že Senát "musí trvať" na tom, aby akýkoľvek nominant na post sudcu Najvyššieho súdu získal 60 hlasov, čo znamená, že nominant musí dosiahnuť podporu v oboch hlavných amerických stranách - republikánskej aj demokratickej. Schumer neuviedol, či sa pokúsi o obštrukčnú zdržiavaciu taktiku, teda procedurálny manéver, ktorý si vyžaduje 60 hlasov. Obštrukčnú taktiku však môže uplatniť akýkoľvek senátor a demokratický senátor za štát Oregon Jeff Merkley už naznačil, že to urobí.