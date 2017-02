Trumpov múr by mal byť hotový za dva roky

Autor: SITA, dnes 16:54

Americký prezident Donald Trump. Foto: archívne, SITA/AP

WASHINGTON 2. februára (WebNoviny.sk) - Múr, ktorý chce americký prezident Donald Trump postaviť na hraniciach s Mexikom, by mať hotový za dva roky. S odvolaním sa na nového ministra pre vnútornú bezpečnosť USA Johna Kellyho o tom vo štvrtok informoval denník Washington Times.povedal Kelly vo svojom prvom televíznom interview po nástupe do funkcie, ktoré poskytol televízii Fox News. Celý proces výstavby by sa mal podľa Kellyho - bývalého generála americkej námornej pechoty - začať už v priebehu niekoľkých mesiacov.Dekrét o stavbe múru na hraniciach s Mexikom, ktorý má zastaviť nelegálnu migráciu z Latinskej Ameriky, podpísal nový šéf Bieleho domu minulý týždeň, už päť dní po svojom nástupe do úradu. Splnil tak jeden z hlavných sľubov, ktoré dal svojim voličom ešte počas predvolebnej kampane.Donald Trump pritom nie je prvým americkým politikom, ktorý prišiel s nápadom oddeliť USA od Mexika múrom. Už v roku 2006 inicioval výstavbu pohraničnej bariéry vtedajší prezident George W. Bush, pričom sa mu podarilo postaviť oplotenie a zátarasy v dĺžke takmer 1100 kilometrov. Trump počas kampane tvrdil, že chce múrom uzavrieť celú americko-mexickú hranicu dlhú 3200 kilometrov.