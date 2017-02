Migranti hľadali úkryt vo vagóne, zasiahla ich elektrina

Autor: SITA, dnes 20:34

Vo vagóne predtým prepravovali do Srbska vysoko toxickú látku.

Foto: ilustračné, SITA/AP

BELEHRAD 2. februára (WebNoviny.sk) - Štyroch utečencov, ktorí sa pokúsili v srbskom prihraničnom meste Šid ukryť do prázdneho vagóna nákladného vlaku smerujúceho cez Chorvátsko do Belgicka, zasiahol elektrický prúd.Po následnej explózii a požiari ich s ťažkými popáleninami previezli do nemocníc. Vyplýva to z informácií srbských médií.Ostávajúci asi desiati členovia skupiny migrantov z miesta nešťastia ušli. Vo vagóne predtým prepravovali do Srbska vysoko toxickú látku.