Merkelová sa dohodla s Tureckom na počte prijatých utečencov

Angela Merkelová sa stretla s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Foto: SITA/AP

ANKARA 2. februára (WebNoviny.sk) - Nemecko bude každý mesiac z Turecka prijímať 500 utečencov. Počas návštevy v Ankare to oznámila nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá sa takto vyjadrila po stretnutí s tureckým premiérom Binalim Yildirim.," povedala Merkelová, žiadne ďalšie podrobnosti k avizovanému kroku však neposkytla. Člen nemeckého vládneho kabinetu, ktorý si neželal byť menovaný, agentúre DPA povedal, že nemecká vláda sa takto rozhodla už pred niekoľkými týždňami.Merkelová sa stretla tiež s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, ktorého vyzvala na to, aby rešpektoval slobodu prejavu. S Erdoganom kancelárka počas svojej prvej návštevy Turecka od tamojšieho júlového neúspešného pokusu o prevrat podľa vlastných slov diskutovala o spoločných záujmoch v boji proti terorizmu. Merkelová sľúbila, že tureckého prezidenta podporí pri hľadaní pôvodcov vojenskej vzbury. Zdôraznila však, že sloboda prejavu a politická rôznorodosť by nemali byť terčom postihu, čím reagovala na rozsiahle čistky, ku ktorým Ankara pristúpila po potlačenom puči.V Turecku stále platí výnimočný stav, ktorý dáva bezpečnostným zložkám širšie právomoci. Úrady doposiaľ zakázali okolo 130 novín, televíznych a rozhlasových staníc a ďalších médií. Vláda obvinila tieto médiá zo spolupráce s hnutím moslimského duchovného Fethullaha Gülena, ktorého Ankara podozrieva zo zosnovania prevratu.Turecké orgány zároveň zadržali desaťtisíce ľudí podozrivých zo spojenia s hnutím Gülena, ktorý žije v exile v USA. Viac než 100.000 štátnych zamestnancov tiež prišlo o prácu. Rozsiahle zákroky rozšírili aj na iných oponentov vlády. Vo väzbe je vyše sto novinárov i lídri prokurdskej parlamentnej strany.