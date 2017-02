Narkobarón Guzmán stál pred súdom, sťažoval si na väzenie

Autor: SITA, dnes 18:41

Mexický narkobarón Joaquín 'El Chapo' Guzmán (vpravo). Foto: archívne, SITA/AP

NEW YORK 3. februára (WebNoviny.sk) - Právnici mexického narkobaróna Joaquína Guzmána sa sťažujú na príliš tvrdé podmienky v newyorskom väzení, kde je zadržiavaný od januárového vydania do USA.Guzmán, známy pod prezývkou El Chapo (Krpec), dnes predstúpil pred amerického federálneho sudcu v Brooklyne. Jeho právni zástupcovia namietali voči tomu, že ich klient musí tráviť 23 hodín denne v špeciálnom izolovanom oddelení väznice. Nemôže sa pritom stretávať so svojou družkou ani s mexickým advokátom.Brooklynský sudca si v piatok sťažnosti na podmienky Guzmánovej väzby vypočul, avšak odmietol sa touto otázkou zaoberať.Mexiko vydalo Guzmána na trestné stíhanie do USA 19. januára, teda deň pred inauguráciou nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Narkobarón čelí širokej škále obvinení z pašovania drog, prania špinavých peňazí a z organizovania vrážd a únosov; on sám akúkoľvek vinu popiera.Guzmán, šéf mocného drogového kartelu Sinaloa, je považovaný za jednu z najvýraznejších postáv mexického zločineckého podsvetia. Do rúk mexickej polície sa dostal už trikrát, avšak dva razy sa mu napriek prísnym bezpečnostným opatreniam podarilo ujsť. Naposledy ho zadržali vlani 8. januára v jeho rodnom štáte Sinaloa ležiacom na západnom pobreží Mexika.