Krajne pravicová Le Penová začína kampaň na prezidentku

Autor: SITA, dnes 10:02

Kandidátka na úrad francúzskeho prezidenta Marine Le Penová. Foto: SITA/AP

PARÍŽ 4. februára (WebNoviny.sk) - Kandidátka na úrad francúzskeho prezidenta, krajne pravicová politička Marine Le Penová, začína tento víkend svoju predvolebnú kampaň. Prieskumy verejnej mienky pritom naznačujú, že by sa mohla dostať aj do druhého kola volieb, ktoré sa začínajú v apríli, píše agentúra DPA.Očakáva sa, že na akciách v priebehu soboty a nedele v meste Lyon šéfka strany Národný front (FN) vytýči aj hlavné body svojho politického programu. Na sobotu má naplánovaných niekoľko rozhovorov a diskusií a v nedeľu zase vystúpi s prejavom ku svojim priaznivcom.V sobotu popoludní má mať v Lyone predvolebný míting aj nezávislý kandidát, proeurópsky zameraný Emmanuel Macron, niekdajší francúzsky minister hospodárstva. Dúfa, že do druhého kola prezidentských volieb takisto postúpi - a 7. mája sa v nich možno stretne v súboji s Le Penovou.Ďalšími kandidátmi na prezidentské kreslo v Elyzejskom paláci sú ľavičiar Benoit Hamon zo Socialistickej strany (PS) a Francois Fillon z konzervatívneho politického subjektu Republikáni (LR). Fillon však momentálne okrem boja o možnosť stať sa francúzskym prezidentom bojuje zároveň aj s obvineniami ohľadne fiktívnych zamestnaní svojich rodinných príslušníkov.