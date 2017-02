Trumpov protiimigračný dekrét blokuje súd, vláda sa odvolá

Autor: SITA, dnes 10:22

Trumpov protiimigračný dekrét vyvolal vlnu protestov. Foto: SITA/AP

SEATTLE 4. februára (WebNoviny.sk) - Americký federálny sudca James Robart vydal v piatok súdne nariadenie, ktorým dočasne zablokoval protiimigračný dekrét amerického prezidenta Donalda Trumpa zakazujúci do USA vstup obyvateľom siedmich prevažne moslimských krajín.Nariadenie okresného federálneho sudcu zo Seattlu má platnosť na celonárodnej úrovni, uviedol s odvolaním sa na Robartove slová denník Seattle Times. Platiť by zároveň malo začať okamžite. Očakáva sa teda, že Trumpova vláda sa voči nemu čoskoro odvolá." uviedol dnes Biely dom. "" dodal ďalej. Biely dom vo svojej celkom prvej dnešnej reakcií nariadenie federálneho sudcu nazval "poburujúcim", neskôr však od tohto označenia upustil.Sudca Robart nariadením vyhovel žiadosti generálneho prokurátora štátu Washington Boba Fergusona o pozastavenie dekrétu, ktorý by podľa jeho slov inak mohol napáchať "nenapraviteľné škody".," reagoval na rozhodnutie sudcu Ferguson, ktorý bol prvým generálnym prokurátorom žalujúcim Trumpa pre jeho výnos. K jeho žalobe sa neskôr pridal aj štát Minnesota.Americký prezident Donald Trump zaviedol minulý piatok dekrét, ktorým na 90 dní zakázal vstup do USA občanom siedmich štátov. Ide o Irak, Irán, Sýriu, Líbyu, Jemen, Somálsko a Sudán. Na štyri mesiace zároveň pozastavil program prijímania utečencov, aby poskytol príslušným orgánom čas na prehodnotenie bezpečnostných postupov i počtov prijímaných osôb.Dekrét vyústil do protestov desaťtisícov ľudí v celých USA a vyvolal tiež zmätok na tamojších letiskách, na ktorých úrady zadržali či priamo z nich deportovali niekoľko stoviek ľudí. V dôsledku výnosu zároveň bolo podľa údajov amerického ministerstva zahraničných vecí zrušených takmer 60.000 víz.