Taxikár 'zapichol' auto do diery v ceste, na vine bola voda

Autor: SITA, dnes 15:09

Foto: ilustračné, SITA/Marko Erd

CHEB 4. februára (WebNoviny.sk) - Vodič taxislužby v západočeskom meste Cheb sa v noci na sobotu ocitol v dramatickej situácii. Jeho BMW totiž v centre mesta zapadlo do diery na komunikácii, keď vozovku podmyla voda z prasknutého potrubia pod ňou. Informoval o tom v sobotu internetový server iDNES.cz.Kým muž sa z diery dostal vlastnými silami, a to bez ujmy na zdraví, vozidlo však zostalo zaborené prednou časťou do popraskaného asfaltu. Alarmovaní hasiči automobil najskôr zabezpečili, aby sa ďalej neprepadol, aby ho následne dostali mimo dieru.Pracovníci vodární museli odstaviť v danej ulici prívod vody a pre občanov pristavili cisternové vozidlo s pitnou vodou. Ulica zostáva uzavretá až do zabezpečenia opravy.