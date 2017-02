V Stredozemnom mori zachránili ďalšie stovky migrantov

Autor: SITA, dnes 22:15

Od stredy sa tak v Stredozemnom mori podarilo dostať do bezpečia celkove 4200 migrantov, od začiatku roka dorazilo do Talianska ďalších takmer 8000 utečencov.

Foto: ilustračné, SITA/AP

RÍM 5. februára (WebNoviny.sk) - Z vôd Stredozemného mora zachránili v nedeľu posádky viacerých lodí z rôznych krajín 900 migrantov, ktorí sa tam ocitli v núdzi.Podľa informácií talianskej pobrežnej stráže sa v oblasti uskutočnilo dnes celkove šesť záchranných operácií, pri ktorých dostali do bezpečia ohrozených z troch člnov a troch lodí.Od stredy sa tak v Stredozemnom mori podarilo dostať do bezpečia celkove 4200 migrantov, od začiatku roka dorazilo do Talianska ďalších takmer 8000 utečencov. Ak by tento trend pokračoval, pre krajinu na Apeninskom polostrove by to znamenalo ďalší rekordný počet migrantov. Vlani dorazilo na pobrežie Talianska 181 000 utečencov.Od uzavretia tzv. balkánskej migračnej trasy vlani na jar sa ťažisko ilegálnej migrácie presunulo do centrálnej časti Stredomoria. Aj v uplynulých dvoch dňoch prišli z Talianska správy o záchrane viac ako 1300, respektíve 300 migrantov, ktorí sa pokúšali cez more dostať zo severnej Afriky na starý kontinent.Lídri členských štátov EÚ sa v piatok na svojom summite na Malte dohodli na zozname krokov, ktorými chce EÚ v krátkodobom horizonte znižovať migračné toky z Afriky. EÚ je napr. pripravená vyčleniť 200 miliónov eur na spoločné projekty s Líbyou v snahe obmedziť migračnú vlnu z Afriky do Európy a bojovať s prevádzačmi, ktorí využívajú chaos v Líbyi po páde režimu Muammara Kaddáfího v roku 2011. Väčšina lodí s migrantmi sa vydáva na more z brehov na západe Líbye, ktoré od Talianska delí len 300 kilometrov.