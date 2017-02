Do Lotyšska dorazili desiatky amerických vojakov

Autor: SITA, dnes 06:49

Logistickým tranzitným bodom pre približne 4000 vojakov vyslaných do Poľska a pobaltských krajín bolo severné Nemecko. Foto: SITA/AP

RIGA 6. februára (WebNoviny.sk) - Viac ako 200 príslušníkov americkej tankovej brigády dorazilo do Lotyšska s cieľom posilniť východné krídlo NATO. Vojaci pricestovali v nedeľu na vojenskú základňu v Ádaži, informovala agentúra Leta s odvolaním sa na veľvyslanectvo USA v Rige.Spolu 225 vojakov vystrieda jednotky, ktoré v tejto pobaltskej krajine boli dosiaľ na výcvikovej misii v rámci americkej operácie Atlantic Resolve. Vybavenie novej rotácie jednotiek USA by podľa ministerstva obrany v Rige mali dopraviť do Lotyšska počas najbližšieho týždňa.Deklarovaným cieľom uvedenej americkej operácie je zaistiť mier a stabilitu v Lotyšsku a ďalších východných členských štátoch NATO, ktoré susedia s Ruskom a ktoré sa od vypuknutia krízy na Ukrajine obávajú o svoju bezpečnosť.Logistickým tranzitným bodom pre približne 4000 vojakov vyslaných do Poľska a pobaltských krajín bolo severné Nemecko.