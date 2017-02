Fillon napriek škandálu túži po kresle prezidenta Francúzska

Autor: SITA, dnes 19:45

Počas uplynulého víkendu sa ukázalo, že Francois Fillon čelí ďalším obvineniam zo zneužívania štátnych peňazí.

Prezidentský kandidát Francois Fillon čelí pred voľbami veľkému problému. Foto: SITA/AP

PARÍŽ 6. februára (WebNoviny.sk) - Francúzsky konzervatívny kandidát do prezidentských volieb Francois Fillon v pondelok vyhlásil, že sa nestiahne zo súboja o Elyzejský palác, hoci čelí škandálu ohľadom fiktívneho zamestnania svojej manželky.Fillon na tlačovej konferencii poprel tvrdenia médií, že konal v rozpore so zákonom, a vyhlásil, že ešte v priebehu dneška zverejní na internete výšku svojho majetku. Zároveň sa však francúzskemu ľudu ospravedlnil za to, že zamestnával svoju manželku ako asistentku. Zároveň priznal, že išlo o chybu a zdôraznil, že rodinkárstvo nie je v súčasnosti želaným javom.Prezidentský kandidát ďalej povedal, že sa cíti byťa predmetný škandál ho zasiahol akozakončil kandidát strany Republikáni (LR) s tým, že všetky obvinenia voči jeho osobe sú. Prípad stále vyšetruje prokuratúra.Noviny Le Canard enchainé priniesli pred dvoma týždňami informáciu, že Fillonova manželka Penelope ako asistentka svojho manžela a jeho náhradníka v parlamente získala v rokoch 1988-2013 od štátu neoprávnene spolu 831.440 eur. Ďalších približne 100.000 eur jej bolo vyplatených za údajné články pre médiá. Fillon ako bývalý poslanec platil ako asistentov aj svoje deti - počas štúdií im vyplatil čiastku 84.000 eur.Počas uplynulého víkendu sa ukázalo, že Fillon čelí ďalším obvineniam zo zneužívania štátnych peňazí. Spravodajský portál Mediapart totiž zverejnil niektoré zo šekov, ktorými sa Fillon pred rokmi obohacoval na úkor parlamentu. Išlo o prípady z rokov 2005-07, keď Fillon šekmi inkasoval nevyužité peniaze určené pôvodne na odmeny pre poslaneckých asistentov. Za normálnych okolností by tieto peniaze zostali na účtoch parlamentu.Fillon, ktorý bol pôvodne považovaný za favorita jarných prezidentských volieb, zaznamenal v dôsledku daného škandálu značný pokles popularity; prieskumy verejnej mienky naznačujú, že už v prvom kole by skončil na treťom mieste. Šéfka krajne pravicového Národného frontu (FN) Marine Le Penová by vyhrala prvé kolo prezidentských volieb, ale v druhom kole by ju čakala porážka zo strany nezávislého kandidáta Emmanuela Macrona.