Nahý muž ukradol taxík a vozil sa v ňom po rušnom námestí

Autor: SITA, dnes 09:41

Po zadržaní políciou bol muž prevezený do nemocnice. Foto: ilustračné, Thinkstock

FILADELFIA 7. februára (WebNoviny.sk) - Nahý muž ukradol v pondelok taxík a bezhlavo v ňom jazdil po námestí v luxusnej štvrti mesta Filadelfia v americkom štáte Pensylvánia.Muž najprv napadol ženu, ktorá v ten deň v popoludňajších hodinách vystupovala z taxíka. Vo chvíli, keď jeho vodič vystúpil a chcel žene pomôcť, nemenovaný muž sa vyzliekol donaha, skočil za volant a s taxíkom odišiel.Podľa polície podozrivý v odcudzenom aute jazdil po Rittenhousovom námestí, kde narazil do troch zaparkovaných áut a následne do stĺpa verejného osvetlenia. Po zadržaní políciou bol muž prevezený do nemocnice.Aké zranenia pri incidente utrpel, nie je známe. Žena, ktorú predtým napadol, podľa agentúry AP zranená nebola.