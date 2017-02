Bývalému agentovi ŠtB nevyšla samovražda, pôjde za mreže

Autor: SITA, dnes 10:31

Pavel Minařík (72) sa koncom roku 2015 neúspešne pokúsil o samovraždu, pričom použil nelegálne vlastnenú zbraň.

PRAHA 7. februára (WebNoviny.sk) - Niekdajší agent československej Štátnej bezpečnosti (ŠtB) Pavel Minařík, ktorý v 70. rokoch prenikol do Rádia Slobodná Európa, pôjde na štyri mesiace za mreže kvôli nedovolenému ozbrojovaniu sa. Rozhodol o tom mestský súd v Brne, informoval spravodajský server Novinky.cz.Minařík (72) sa koncom roku 2015 neúspešne pokúsil o samovraždu, pričom použil nelegálne vlastnenú zbraň. V tom čase bol pritom v skúšobnej dobe po podmienečnom prepustení z väzenia, kde si odpykával trest za poistný podvod.Súd preto nemal inú možnosť, než Minaříka poslať opäť za mreže kvôli nelegálnej držbe zbrane. Sudca zvažoval aj udelenie pokuty, čo však napokon neurobil vzhľadom na nepriaznivú sociálnu situáciu dôchodcu Minaříka, ktorý v súčasnosti žije v byte Červeného kríža.Pavel Minařík sa zapísal do povedomia českej a slovenskej verejnosti v 70. rokoch, keď sa mu ako agentovi komunistickej ŠtB podarilo preniknúť do mníchovskej redakcie Rádia Slobodná Európa.Po roku 1989 začal podnikať, s čím súvisí aj jeho odsúdenie za poistný podvod, za ktorý bol v roku 2012 po dlhých súdnych sporoch odsúdený na štyri roky väzenia. Po predčasnom podmienečnom prepustení Minaříka dostihli rodinné problémy, pre ktoré sa napokon pokúsil o samovraždu nelegálne držanou zbraňou.